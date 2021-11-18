小蠔灣污水處理廠4工人維修渠管　困8米深沙井　夫命危妻伏井底亡

小蠔灣污水處理廠發生工人墮沙井意外，釀一死一命危慘劇。今日（18日）下午4時許，警方接報4名工人被困於約8米深沙井，其中一名46歲女工人於傍晚近6時證實不治。消息指，姓王女死者與其中一名60歲姓李男傷者為夫婦關係，李目前情況危殆留醫深切治療部，其餘兩名分別59歲姓梁及51歲姓鍾的男傷者則傷勢嚴重。

消防處指據報事發時其中3名工人於井內進行更換喉管工程，人員到場發現女死者俯伏井底約0.5米深污水，傷勢嚴重左手上臂折斷，獲救時已無呼吸及脈搏。另外3名男傷者則被困離地底6米深的工作平台，無表面傷痕。



消防處署理消防區長鍾道峰（左）及高級救護主任劉少輝（右）交代事件。（陳浩然攝）

女死者俯伏井底 3男傷者困6米深平台

消防處署理消防區長鍾道峰表示，消防處於今午4時05分接報，小蠔灣污水處理廠有4名工人被困8米深污水井，消防人員到場調查，涉事污水井面積約6米乘7米，井口約1米乘1米，一名女傷者被發現時俯伏井底約0.5米深污水，另外3名男傷者則被困離地底6米深的工作平台。消防人員於20分鐘後救出第一名傷者，而於1小時05分將全部傷者救出。

鍾道峰表示據報當時其中3名工人於井內進行更換喉管工程，人員到場時未見傷者有佩戴安全帶，惟對於涉事女工為何會俯伏井底，需要待相關部門調查。鍾道峰指事件中出動22輛消防車、8輛救護車、80名消防員及19名救護員，坍塌搜救專隊、高空拯救專隊及消防蛙人亦有出動。鍾形容搜救過程困難，包括井口狹窄、環境昏暗朝濕及視野低，另外水位亦有急速上升的可能。

女工左臂折斷 無呼吸脈搏

消防處高級救護主任劉少輝指，第一輛救護車於接報後16分鐘後到場，人員於現場為傷者初步治理後，分別將4人送往3間醫院，其中女工傷勢嚴重，左手上臂折斷，當時已無呼吸及脈搏，於送院後傷重不治；另外3名男傷者有呼吸脈搏及無明顯傷勢，惟清醒程度有下降。

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渠務署：當時正進行渠管維修

渠務署發言人指，（18日）5名承建商工人於小蠔灣污水處理廠進行渠管維修工程，約下午3時半，本署接報有工人被困於沙井內，同事即時報警求助。署方對事件深表難過，已派員到醫院了解情況，並向死者家屬致以深切慰問，會聯同承建商盡力向家屬提供適切協助。

發言人又指於意外發生後已即時要求該承建商停止工作及進行安全檢查，署方一向非常注重工地安全，嚴格要求承建商遵守相關的安全指引，已責成有關承建商即時檢視現有的安全措施，在有需要時實施相應的改善措施，亦會全力配合勞工處調查事故成因。

今日（18日）下午4時許，警方接獲小蠔灣污水處理廠職員報案，指有4名工人被困於約8米深沙井，消防處派出攀山拯救隊及高空拯救隊等到場營救，另外多輛救護車接報到場，其中1男1女工人救出時昏迷，送往北大嶼山醫院，惟女工人於傍晚近6時證實不治，男工人經搶救後回復清醒；另外2名男工人被救出時清醒，分別送往仁濟醫院及瑪嘉烈醫院救治。