總覽●大圍翻九巴│88K線巴士疑行錯路急扭軚　撞壆翻側致1死11傷

晚上11時左右，大圍大埔公路大圍段近青沙公路的入口發生巴士翻側意外，意外中一人當場死亡，另外最少11人受傷。涉事九巴車頭嚴重損毀，車頭玻璃碎裂，消防人員於現場設立傷者分流區，部分傷者由救護人員以擔架床抬上救護車，傷者分別被送往威爾斯醫院及伊利沙伯醫院救治。

現場消息指，意外巴士為88K路線九巴，而現場上斜路段並非原本路線，懷疑巴士因行錯路急扭軚撞上石壆翻側。



消防人員於現場搜救。（張家豪攝）

死者屍體被以帳篷遮蔽。（張家豪攝）

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【01:30】沙田民政事務處於威爾斯親王醫院住院主樓暨創傷中心地下大堂設立跨部門援助站，為市民提供協助及供市民查詢，援助站查詢熱線為3505 1555。

【01:00】民主黨沙田區議員冼卓嵐、周曉嵐向死者家屬及傷者致以深切慰問。兩人發新聞稿指近年曾發生多宗嚴重巴士交通意外，政府2018年成立的「香港專營巴士服務獨立檢討委員會」提出的45項改善建議，惟近年沒有交代最新的建議落實情況。兩人認為沙田區議會應盡快召開特別會議，並邀請相關部門及巴士公司詳細交代意外原因及委員會建議的落實情況，以釋公眾疑慮。

【00:30】一名協助救人的的士司機梁先生稱，當時駕車途經上址，「一嚟到見到無人，巴士訓咗喺度」，梁先生表示即時「停車衝埋去（救人）」，其後發現巴士司機已離開車廂站於巴士旁，「六神無主，企咗埋一邊」，梁當時與另外數名司機及附近的貨倉職員，分工合作於車頭及車尾協助扶出傷者，「有個後生仔成身血，另一個女士成手血，其他人都係撞傷為主」，而死者則是坐於上層坐位，頭部被車身壓住。梁先生指自己為夜更司機，但於事發後心情仍未平復，暫時未打算開車上班。

協助救人的的士司機梁先生。（劉定安攝）

巴士車底損毀及留下一道白痕。（劉定安攝）

【00:20】交通警員於現場拍攝巴士底部，於車底右方有一道白痕，近右後輪位置損毀凹陷，石壆旁位置亦有路牌被撞毀。

【00:10】最新消息稱，現場一名男子當場證實死亡，另外10男2女受傷，當中1人傷勢較重，所有人已被救出無人被困。據了解，死者為一名男乘客。