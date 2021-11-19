大圍翻九巴│工會批九巴管理混亂　有車長需日駕5條路線疲於奔命

昨晚（18日）上11時左右，一輛88K路線私的九巴在大圍發生翻側意外，一人當場死亡。汽車交通運輸業總工會九龍巴士分會今日（ 19日）批評，九巴管理混亂，經常調配車長駕駛不同路線，使員工疲於奔命，工會曾接獲其他車長投訴，一日內需駕駛5條路線，建議九巴公司應遵從運輸署與勞方的協商，車長一日最多只行駛3條路線。



工會今午舉行記者會，一眾工會代表及車長起立為車禍死者默哀，並對傷者致以慰問，祝願他們早日康復。工會九龍巴士分會主任黎兆聰表示，多年前運輸署與工會、公司協定指示車長每日只能接獲3個order（行走3條路線），但工會曾接獲其他車長投訴，曾一日接獲5個order，質疑安排是有違協定。

一日內駕駛不同線路 難以熟悉路面情況

昨日發生意外的肇事司機，據報需一日駕駛多條路線。女車長陳淑萍表示，今日同樣需要駕駛涉事3條路線，須輪流駕駛46X、286X路線四次，再駕駛涉事88K路線。副會務主任潘智賢表示，以往「一條線做到尾」，不需接額外的車務order，現時就因不少路線缺班，要車長「填窿」。

黎兆聰又指，作為前線員工，「一條路線既order 都嫌多」，駕駛不同線路令工作很辛苦，車長難以熟悉路面情況及難以集中。工會亦不滿九巴在意外後沒有檢討，迫不及待地與肇事車長「割席」，令前線員工不滿。

將會晤運輸署和勞工處要求介入

意外後，警方表示，事發現場上斜路段並非原本路線，懷疑巴士因行錯路急扭軚撞上石壆翻側。黎兆聰說車長行錯路屬小事，「並無任何壓力，最多擺低call電台，叫督察帶返正確路線」，有所屬指引，不會有任何處分。工會代表正準備在短期內約晤運輸署和勞工處，要求有關部門及早介入。