新義安青衣船廠開幕　O記發62張限聚告票「贈慶」　罰款31萬

警方有組織罪案及三合會調查科 （O記）根據線報，今（22日）早上突擊搜查青衣杆山路一船廠，發現現場有大量人士聚集，正進行舞獅及派對等活動，場內亦放有多個花牌，眾人涉嫌違反禁聚令。警方經初步調查後，以涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》(第599G章)，向場內人士發出62張定額罰款通知書。



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屯門新義安「大隻威」頂手船廠 開幕有舞獅助興及派對

現場消息稱，行動是警方早前打擊走私活動的延續。據悉，黑幫新義安屯門區頭目「大隻威」，近年操控屯門海上走私凍肉活動，警方近月已密切留意其行蹤，亦多次進行反走私行動。「大隻威」最近「頂手」青衣担杆山路一間船廠，並於今日開幕，警方不排除該船廠與走私活動有關。O記今早主動出擊，到場調查及執法，其間發現有舞獅及開幕派對等活動，以涉嫌違反限聚令（第599G章），向場內人士發出62張定額罰款通知書。以每張罰款5,000元計，合共罰款31萬元。

船廠開幕有舞獅及派對等活動，警方向在場人士發出62張限聚告票。

警方連串反走私行動拘近400人

水警女高級督察林婉儀在反走私行動中墮海因公殉職，警方表明會全力打擊走私活動。O記自9月25日開始統籌全港各警區，動員6,300警力，並聯同相關部門進行一系列巡查及執法行動，包括「犁庭掃穴」（LEVINGTON）、「揮軍」（WAGEARMY）等行動，打擊走私及危害海上安全的活動，以及堵截黑社會收入來源。截至上月20日，人員已合共拘捕292男97女。當中，37名有黑社會背景的男子涉嫌參與海上走私活動而被捕。

據悉，本港走私凍肉活動主要由三大黑幫新義安、和勝和及14K操控。他們覷準內地對進口凍肉抽重稅，香港卻零關稅的差別，近年爭相加入走私凍肉，涉及約70億元計生意額。消息指，三大黑幫盤踞最少6個碼頭，每日有專車將凍肉送到碼頭落貨，然後再將之送上躉船運到海上。