高等法院及區域法院同日收可疑信　收件人為法官陳仲衡、李慶年

金鐘高等法院於今日（23日）下午約2時收到兩封可疑信件，未料兩小時後，灣仔區域法院亦收到兩封可疑信，兩法院職員先後向警方報案。據悉，收信人分別是高等法院原訟法庭暫委法官陳仲衡，以及區域法院法官李慶年。涉案信件中同樣內藏字條及裝有肉粉的透明膠袋，警方爆炸品處理課(EOD)人員趕至調查，經檢查後相信可疑信內沒有危險成份，並將信件檢走作進一步檢驗。



事件中無人受傷，但其間區域法院3名職員自行疏散。案件列作刑事恐嚇，交由中區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。翻查資料，兩位法官均有審理反修例案件。當中，法官陳仲衡為「728上環暴動案」主審法官，案中20名被告被判暴動罪罪成。至傍晚，司法機構及律政司均回應事件，作出嚴厲譴責。

司法機構表示，高度關注司法人員收到恐嚇的事件，已交由警方跟進，並強調任何試圖向法官及司法人員施加不當壓力的行為，均違反法治精神，衝擊司法獨立的原則，應受到嚴厲譴責。

司法機構重申，根據司法誓言，法官及司法人員須依法處理案件，確保司法公正，並以無懼、無偏、無私、無欺之精神，維護法制，主持正義。因此，法官審理每宗案件時，即使涉及任何富爭議的法例和社會事件，必須無所畏懼，獨立和專業地按照法律和法律原則作出判決，不論判決結果是否受歡迎或受抨擊。如對判決或判刑不滿意，有上訴機制處理。

律政司：予以嚴正讉責 法院獨立進行審判不受干涉

律政司亦表示，恐嚇法官及司法人員是卑鄙低劣的行為，令人髮指。這些可恥行徑最近有變本加厲的跡象，特區政府不單止予以嚴正讉責，更絕不姑息這種違法亂紀及損害法治的惡行，執法機關必定積極跟進，將不法之徒繩之於法。

跟據《基本法》第85條，保障香港特別行政區法院獨立進行審判，不受任何干涉。法官在行使司法權力時，必須依據適用法律和證據處理案件，並會在判決書中全面說明判決理由，體現法官公正無私和獨立地依法斷案的基本原則。

發言人又指，若有人漠視法庭裁決的理據，純粹因為不滿結果而以違法手段企圖向法官施加不當壓力，不但會徒勞無功，更顯示出他們的無知、懦弱和目無法紀。刑事恐嚇法官及司法人員是嚴重罪行，任何人都不應以身試法，違法者須承擔法律後果。