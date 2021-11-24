跨部門旺角反非法入境及黑工行動　14人被捕包括1人未交罰款

警方表示，旺角警區特別職務隊聯同特遣隊、雜項調查隊、反三合會行動組、西九龍總區機動部隊、入境事務處及民政事務署人員，根據線報及經深入調查後（11月23日）進行代號「冠軍」（CHAMPION）的跨部門反非法入境者及黑工行動，突擊巡查旺角區內多個地點。行動中，警方共拘捕14人。當中包括4名內地女子及1名內地男子，年齡介乎26至38歲，涉嫌「非法入境」；5名非華裔女子及1名內地男子，年齡介乎25至54歲，涉嫌「逾期居留」；一名31歲本地女子涉嫌「違反保釋條件」；一名16歲男童涉嫌「違反監管令」及「企圖逃離合法羈押」。行動期間，警方亦拘捕1名涉嫌未繳交罰款通緝人士。所有被捕人士現正被扣留調查，部分被捕人將交由入境事務處跟進。

