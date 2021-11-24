兩法官收可疑「牛肉」恐嚇信　寄件人疑因理大事件流亡台灣

高等法院及區域法院昨日（23日）下午先後收到兩封可疑信件，法庭職員發現後報案求助，收信人分別是高等法院原訟法庭暫委法官陳仲衡及區域法院法官李慶年。警方其後派出爆炸品處理人員到場處理，經檢查後相信信件內沒有危險成份。據了解，可疑信件或由台灣寄來，昨晚一名自稱已流亡台灣的人士，在Telegram頻道公開信件內容，並且承認責任。而翻查該頻道過往的言論，亦疑與過去法官收恐嚇信事件有關。



消息指，昨日高等法院及區域法院收到兩封可疑信件，均是啡色信封。信內各有約1茶匙啡色肉粉，呈肉醬質地的物體，以及一張寫有「HOP FOON HAY IS WATCHING YOU.」的字條。

昨晚8時許，Telegram上一個名為「何歡喜 - 流亡台灣日常 6.0」的頻道上載了可疑信件的相片，圖中可見一張寫有「HOR FOON-HAY IS WATCHING YOU.」的字條，旁邊有一塊疑似生肉。該Telegram頻道續指：「65折過期牛肉係咪特別野味？」，下款有hashtag 何歡喜。其後「何歡喜 - 流亡台灣日常 4.0」頻道截取了昨日有關法庭收取可疑信件的新聞報道，並寫道：「是日新聞 #何歡喜 #承認責任」，公開為此事承認責任。

翻查「何歡喜 - 流亡台灣日常」頻道及其Instagram過去的發文，該頻道約於本年4月初設立，當時頻道管理員稱是因理大之役後流亡。而11月12及16日，該頻道亦公開承認曾寄出內含哥士的粉末的信件予暫委法官張潔宜及建制派人士高松傑。

律政司昨晚發表聲明嚴正譴責事件，批評恐嚇法官及司法人員的行為卑鄙低劣，令人髮指。律政司續指，有關行徑近日有變本加厲的跡象，強調絕不姑息有關惡行，執法機關必定積極跟進，將不法之徒繩之於法。