HKU SPACE同組學生為功課鬧大交　男生不甘被推撞　怒極起腳還拖

網上流傳一段長約4分鐘影片，疑拍攝於位處九龍灣的香港大學專業進修學院（HKU SPACE）九龍東分校課室內，兩名護理系男學生因課業問題口角爭執，繼而動武。一名男學生高聲喝罵白衣組員：「你唔做嘢呀！Meeting（會議）又唔嚟！」批評組員負責撰寫的講稿未有按議程作準備，「therapeutic touch（觸摸治療）去咗邊度呀？」他拍對方膊頭展示觸摸治療的意思，反被組員兩度用雙手推開，有人怒不可遏，隨即起飛腳及出拳還擊，將組員打至跌在地上。警方事後接獲該名組員報案，正追緝打人的男學生，案件列作襲擊致造成身體傷害處理。



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影片長約3分52秒，所見一名身穿深灰色外套的男學生正站立着，質問另一名身形略胖、坐在座位上並身穿白衫的同學。兩人為同一個專題報告小組的組員，其中白衫組員負責撰寫講稿，他疑早前未有出席會議，而且講稿未有按議程內容作準備而有所缺漏，令負責檢查組員工作的灰衣男大為不滿，遂於課堂的小休時間，當面指斥對方不負責任。最終兩人吵至面紅耳赤，演變成打鬥事件。

片段顯示，灰衣男直斥組員﹕「你唔做嘢呀！Meeting（會議）又唔嚟！」組員辯稱因覆診而缺席，灰衣男怒稱﹕「關我X事呀！禮拜六你自己話嚟嘅！你覆診關我X事呀？」並批評組員不負責任，要求他道歉，「你連做人都未做好，你同我講做咩Nurse（護士）呀？」組員反駁是否不可以覆診，亦指自己已交了講稿，完成了獲分派的工作，「你既然做double check（檢查）嘅，咁你咪加返啲嘢入去囉！」。

灰衣男則指問題在於該組員未有跟進會議流程，以致錯漏百出﹕「你要明白，你係唯一一個冇參加meeting（會議）嘅人！」、「你有冇跟返個meeting（會議）呀？唔係淨係單寫script（講稿）呀！communication skill（溝通技巧）呀！therapeutic touch（觸摸治療）去咗邊度呀？」對方辯指自己有將有關內容寫入講稿中，但灰衣男指並不足夠，又稱﹕「therapeutic touch（觸摸治療）即係拍膊頭呀！」言詞之間他同時拍打組員的肩膀兩下，以展示觸摸治療的動作。

組員被拍肩膀後疑惱羞成怒，大喝一句﹕「你唔好X再掂我呀，我話畀你聽！」然後兩度用雙手推開灰衣男。灰衣男憤然還擊，出腳踢向組員的下身，再一記右勾拳將其擊倒在地上，然後連環踢向組員。在課室的其他同學見狀驚叫連連，「冷靜啲、冷靜啲！」、「拉住佢呀！」最後將兩人分開。

該名受傷組員事後在社交網體Instagram，展示自己臉部傷勢及在救護車內的照片，後來他亦發文解釋事件，直指自己已將寫好的講稿傳送至群組內﹕「佢（對方）冇做嘢仲呱呱嘈兼打人，唔知邊個係freerider（搭免費車的人）呢?」並指事件已交由警方跟進，但灰衣男已消聲匿跡，「而家都刮唔到佢出嚟，最後發現原來佢著草」。

事件引起網民熱議，意見兩極，當中有不少人支持灰衣男，亦在該名受傷組員的Instagram內留言稱﹕「警察一定告你哋毆鬥，兩個都走唔甩」，「個個都見住你推人在先喎」、「想像唔到你點平心靜氣同病人相處」。但亦有網民指﹕「Free ride 固然有問題，但鬧人嗰個嘅處理手法都好唔成熟。」更有人指已向HKU SPACE投訴事件中的兩名學生。

警方接獲19歲男報案稱被踢

警方表示，今日（24日）下午2時15分，接獲一名19歲姓張男子報案，指上午10時許於九龍灣宏開道一間學校內，與另一名男同學因課業問題發生爭執，其間男同學曾推撞及踢向他。男事主臉部、背部、腳受傷，以及腹部疼痛，由救護車送往聯合醫院治理。案件現列作襲擊致造成身體傷害處理（AOABH），警方正追緝一名在逃男學生。《香港01》正就事件向HKU SPACE查詢。