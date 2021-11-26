元朗搭棚工墮樓慘劇　死者遺孤寡及2歲囡囡境況堪憐

元朗富達廣場周四（25日）下午發生搭棚工人墮樓死亡慘劇，32歲死者黃灼強生前與妻子育有一名2歲女兒，未料一場突如其來的意外拆散大好家庭，遺下妻女孤苦無依，境況堪憐。死者的母親形容兒子孝順，一直希望改善全家生活，更不惜冒險從事搭棚等高風險工作，無奈黄家積蓄不多，事發後一家頓失依靠，對生活頓感徬徨。



32歲黃灼強（左）與妻子育有一名2歲女兒。(黃家提供圖片)

黃灼強與太太及2歲女兒，居於天恆邨一單位，家中還有六旬母親需要照顧。《香港01》記者今晚在工業傷亡權益會陪同下到訪黃家，所見黃家可謂家徒四壁，在場61歲的黃母更泣不成聲，對愛兒突然離世傷心欲絕。據工業傷亡權益會總幹事蕭倩文引述黃母表示，兒子自６歲由東莞來港生活，過去曾做過中港貨運跟車及水電等工作，之後修畢課程任職入行搭棚，至今已從事搭棚多年。

不過，黃因怕母親擔心，故一直未有將從事搭棚此種高風險工作，告之母親，直至近一兩年母親才知道。黃母形容兒子十分孝順，為家庭付出很多，之前兒子經常轉做不同工作，只想增加收入改善家庭經濟，故亦甘願冒險搭棚。黃於2018年與同鄉的妻子在港結婚，婚後育有2歲女兒，現年34歲的妻子因尚未取得香港身份證，故一直透過續期留港照顧家庭。

蕭倩文續引述，黃母自己身體欠佳，多年來一直沒工作，但因想改善家庭狀況，最近亦在回收場做兼職。不過礙於疫情關係，黃母工作時要一直戴上口罩，氣管難以適應，故只做了數天亦無法繼續下去。如今黃家遭逢巨變，黃母對自己沒能力幫助一家，感到非常自責。

事發於周四（25日）下午3時許，黃在元朗富達廣場A座6樓一單位外牆裝設狗臂架時，疑失足墮樓身亡。蕭倩文表示，據了解現場未有發現配備安全帶及其他防墮設施，意外原因仍有待當局調查。她指連同今次意外，自今年6月以來已發生3宗同類涉及安裝狗臂架的致命意外，促請業界須再檢討安全措施，而勞工處更是責無旁貸，須檢視整個行業有否安全設施不足，亦需加強巡查監管。

她續指當局早前提出將搭棚工序等，納入事先需要通報的工程，開工前需預先申報，但法例如何修改或落實，有待進一步安排，希望有關安排盡快執行。