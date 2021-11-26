警旺角票控多家食肆場所員工未依時檢測　多名顧客無掃安心出行

警方表示，旺角警區行動組、反三合會行動組、牌照組、特別職務隊、西九龍機動部隊昨日（25日）下午展開代號「蓄勢」 及「犂庭掃穴」的反罪惡行動，打擊與三合會相關的犯罪活動。警方突擊巡查區內多個罪案黑點，在通菜街兩間食肆及上海街一所娛樂場所發現兩名分別24歲及50歲男負責人，以及一名38歲女負責人沒確保場內顧客使用手機掃描「安心出行」二維碼，亦沒確保所有員工每7天進行一次2019年冠狀病毒病核酸檢測。



此外，7男1女顧客，年齡介乎18至56歲，亦未按法例規定在進入食肆／娛樂場所前掃描安心出行；2男2女員工，年齡介乎19至66歲，亦未按法例規定進行2019年冠狀病毒病核酸檢測，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》(第599F章)。人員已向該8名顧客及4名員工發出定額罰款通知書，亦將向3名負責人發出傳票。



此外，警方亦搗破兩個區内的非法賭博場所，拘捕6男3女，年齡介乎21至59歲，涉嫌經營賭博場所、在賭博場所內賭博，以及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）等。行動中，警方共檢獲5部釣魚機、4部射擊遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及約1,000元賭款。

