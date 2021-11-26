深水埗酒吧被掃場惹打鬥驚魂　警鎮壓票控73人違犯聚令　拘負責人

今（26日）晨7時09分，警方接報指深水埗大南街195號興基大廈地庫一間酒吧，懷疑發生多人打鬥及掃場事件。據了解，有人「吹雞」喚來20多名男子乘車到場，部分人更手持木棍等武器，殺氣騰騰闖入酒吧搗亂。警方接報趕抵現場，但涉事者早已離開現場，惟酒吧內兩部閉路電視被毀壞，並有逾70名酒客在座，警方發現酒客沒有掃描「安心出行」二維碼，遂以違反「限聚令」票控73名男女顧客，包括拘捕42歲姓林男負責人。案件列作刑事毀壞、違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），交由深水埗警區反三合會行動組跟進。



警方稱，警方接獲上址職員報案，指有人懷疑在上址發生爭執，其後持木棍返回上址，並以硬物毀壞了上址的兩部閉路電視後逃去。

人員接報到場，經初步調查，發現上址有51名男子及22名女子聚集。人員發現當中一名42歲姓林男負責人沒有確保場內顧客使用手機掃描「安心出行」二維碼，他涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕，現正被扣留調查。

其餘50名男子及22名女子（當中包括44男及21女顧客，年齡介乎19至58歲，及6男1女職員，年齡介乎29至42歲），未有按照法例規定在進入上址前掃描「安心出行」二維碼或沒有接種新冠疫苗，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。人員遂向他們發出定額罰款通知書。

行動中，一名21歲姓麥男子在調查期間未能出示身份證明文件，涉嫌外出時沒有攜帶身份證明文件被捕；一名35歲姓楊男子亦為被通緝人士。他們已獲准保釋候查。

行動中，警方拖走了6輛造成嚴重阻塞的私家車。