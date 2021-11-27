香港仔男子送外賣遭野豬咬大脾　傷口長6厘米拒送院

今日（27日）晚上7時許，香港仔田灣邨田健樓對開，一名男子報警求助，指自己於上址送外賣時被一隻大野豬咬傷。救護員接報到場，檢查男子的傷勢，發現其右大腿背面有長約6厘米的傷口，遂為其進行包紥，惟男子拒絕送院治理。警方在大廈周遭及附近山坡巡查，未見有野豬蹤影，遂收隊離開。《香港01》記者在現場所見，有一頭大野豬帶同數隻野豬BB在山坡散步及覓食，未見對途經人士存有敵意。



本月9日晚上，北角天后廟道亦發生野豬襲擊人類事件。一名52歲輔警與同袍接報有野豬在上址遊蕩，遂到場處理事件。該名輔警沒有持盾牌，遭一頭雄性野豬追咬，遭野豬撞跌3次，張口噬向他至少7次。輔警臀部及腳部被咬破，背部跌傷，而野豬傷人後慌不擇路跳落10米深山坡，最後傷重死亡。

野豬襲警事件發生後，漁護署於12日公布，由即日起將會定期捕捉在市區出沒的野豬，利用麻醉槍捕捉目標，並將捕獲的野豬人道毀滅，又會研究修訂《野生動物保護條例》，擴展野生動物禁餵區，禁止人為餵飼野生動物，以減少野豬數目及野豬滋擾。

漁護署的新政策引起社會爭議及各界關注，多個動保組織促請漁護署收回決定，但漁護署堅持執行人道毀計劃。漁護署並於17日晚上在香港仔深灣道採取行動，人員一邊撒下誘餌，另一邊以鐵網包圍野豬，其後人員開麻醉槍捕獲7隻野豬，並利用藥物注射作人道毀滅。

▼▼近日警員遭野豬襲擊事件▼▼

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漁護署﹕今年錄得17宗野豬傷人個案

漁護署於昨日（26日）發新聞稿指出，近年野豬傷人個案有明顯上升趨勢。2011年至昨日共錄得42宗野豬傷人個案，當中36宗在2018年至今發生。今年已錄得17宗野豬傷人個案，單單是11月更已錄得高達6宗野豬傷人個案。該42宗野豬傷人個案共涉及53名傷者，包括8名長者和2名兒童，其中6名傷者傷勢嚴重需接受手術。

個案及傷人數字的飆升趨勢明確顯示野豬對市民安全已構成很大威脅。政府有必要採取果斷行動處理野豬滋擾問題。漁護署會繼續定期以捕捉野豬行動優先處理有大量野豬出沒、野豬曾傷人或對公眾構成危險的黑點，以保障市民安全和保持公共衞生。此外，當收到市民有關野豬在市區出現的舉報時，漁護署亦會把對公眾構成潛在危險或造成滋擾的野豬捕捉及作人道處理。

▼▼漁護署放餌誘豬作人道毀滅▼▼