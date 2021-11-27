移加港女生遇車禍喪命　未得度過28歲生日　父母赴異地辦後事

一名27歲香港女生Suete Chan（姓陳）半年前移民加拿大，本周三（24日）上班途中被私家車撞傷，送院後搶救不治，她本來將要在周五（26日）迎接28歲生日。陳的一對父母需要遠赴異地為愛女辦理身後事，其僱主指開支龐大，遂發起眾籌3.5萬元加幣（港幣約 213,000 元）希望幫助陳的家庭，短短一日內已超出目標。其僱主接受當地傳媒《The Signal》訪問時指，陳是一個非常可愛、甜美、友善的人，並指她對工作充滿熱誠，亦結交了不少朋友。



Suete Chan的僱主於眾籌網站發起籌款，希望為其家人籌錢，協助他們赴異地辦理身後事。（網上截圖）

加拿大傳媒《The Signal》報道，陳於今年6月移民加拿大，本周五原是她的28歲生日，惟她不幸於周三上午在加拿大東南岸城市Dartmouth橫過馬路時，遭車輛撞倒，身受重傷，送院搶救後證實不治。肇事司機因未有在行人過路處讓路予途人而被發出告票。

報道亦指出，同一道路早於2019年2月亦曾有市民遇車禍身故。有致力於改善當地道路安全的組織表示，在沒有任何措施令司機減速的情況下，要一名途人橫過四條高速行車線是非常危險的事，認為今次的意外反映加設基礎設施的急切性，以保障橫過寬闊馬路的途人的安全。

陳在Dartmouth一間時裝公司任職市場經理，其僱主Tabitha Osler 在過去一年協助陳處理移民事宜，她形容陳遠離家園到異鄉逐夢，是有勇氣的表現。僱主又指，事發街道是陳上班必經之路，相信平日車輛都會為她停車，估計陳當時亦沒有預料到會遇上意外。

僱主亦向《The Signal》指，她在眾籌網頁GoFundMe發起籌款活動，協助陳的家人越洋過海到加拿大辦理身後事。僱主在籌款網頁中形容陳富有冒險精神，但人生旅途短暫地戛然而止。由於她在加拿大沒有家人，其一對深受打擊的父母在一接到女兒離世的消息後，便必須遠赴加拿大處理身後事，更要負擔起檢疫隔離等昂重費用，希望熱心人士捐款協助陳的家人。眾籌目標為3.5萬元加幣（港幣約 213,000 元），短短一日內已達標，至今日（27日）晚上11時已籌得逾4.5萬元加幣（港幣約274,000元）。