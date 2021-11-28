野豬天后廟道闖民居酒店　遭漁護麻醉擒獲　腳重傷人道毀滅

北角天后廟道繼三日前有野豬被困欄杆，被送往嘉道理農場被人道毀滅後，昨晚再有野豬出沒。昨（27日）晚上11時許，銅鑼灣天后廟道42號，有人發現一隻野豬被困鐵絲網，遂報警處理。警員及消防接報到場，有警員持盾牌戒備。其間，野豬突然掙扎由鐵絲網逃脫，並逃到飛龍台停車場，其後野豬沿天后廟道走至天后廟道18號傲龍軒門外。凌晨3時，漁護署人員終成功向野豬發射3發麻醉槍，成功擒獲。漁護署表示，該隻野豬腳部受傷，傷勢嚴重，已將牠人道毀滅。



野豬一店走到天后廟道一酒店大門外，有保安員用手拉緊大門，以防野豬闖入。（陳永武攝）

北角天后廟道有野豬衝入往宅大廈大堂，警員手持盾牌於門外戒備。（陳永武攝）

右後腿骨折嘴部滲血

野豬於較早時於一鐵絲網掙脫後，走到天后廟道18號傲龍軒門外，其間有住客從大廈離開，推開大門之際，該野豬突然於門隙衝入大廈，並於大廈大堂內徘徊，有數名警員手持盾牌於門外戒備，並通知漁護署人員到場協助。警員擔心有住客乘電梯到大廈大堂時，會被野豬傷及，考慮開門讓野豬離開大廈，惟該野豬沿後樓梯逃避警員追捕，警員持盾牌在門外戒備。現場所見，野豬右後腿有骨折受傷，地上遺下血印，嘴部有血滲出。

其後，野豬返回大堂位置，警員將大廈大門打開，欲將野豬驅趕離開大廈。未幾，野豬突從傲龍軒大堂衝出大廈，並逃至鄰近的柏傲山停車場，擾攘一輪後，再從柏傲山逃至天后廟道一酒店對開，並守候於酒店大門外，有保安見狀立即用鐵鏈將大門鎖上，以防野豬衝入酒店，有送貨到酒店的送貨員被困於大廈內。約1時 45分漁護署人員抵達現場，人員手持一枝捕網嘗試捕捉野豬，野豬察覺人員的行動，立即逃回柏傲山停車場內，人員立即尾隨並架起鐵籠準備捕捉野豬。

野豬於天后廟道四處遊蕩，有警員手持盾牌尋找野豬下落。（陳永武攝）

漁護署人員到場並架起鐵籠。（陳永武攝）

拋食物利誘離開草叢

警員架起盾牌聯同漁護署人員與野豬對峙約1個多小時後，野豬於停車場一掘頭巷內被包圍，人員隨即架起繩網及圍板，以防野豬企圖突圍逃走，其間野豬躲在一草叢內休息。其後，漁護署人員多次向野豬拋擲食物，企圖利誘野豬離開草叢，野豬抵受不住食物引誘，最終由草叢走出。漁護署人員隨即拿起麻醉槍，向野豬發射3發麻醉藥。數分鐘後，野豬不支倒地暈倒。人員隨即上前捕捉野豬，並將野豬放到一帆布袋內，並移到貨車內送走。

有居民於停車場內了解，居民劉先生指野豬躲藏在草叢後，漁護署人員多次用食物引誘野豬後，最後成功用麻醉槍使野豬暈倒。他對事件感到傷感及震撼，他認為應將野豬放走，不應槍殺野豬。他曾詢問人員能否將野豬放走及野豬會否被人道毀滅，但人員未有回覆。

漁護署人員最終成功以麻醉槍成功使野豬暈倒，隨即將野豬帶走。（讀者劉先生提供）