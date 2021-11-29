狂徒推人落路軌　鄰居指疑犯喜歡賭馬賭波　曾透露有「揩冰」

屯門輕鐵大興北站昨（28日）下午4時許，47歲女乘客被一名男子推落路軌受傷，事主送院治理。警方翻查閉路電視片段，追查約3小時後在青松站拘捕涉案的33歲姓丘疑犯。有人被捕後表示因為賭馬輸錢，故找人發洩而犯案，警方正循疑犯從精神及身體狀況、背景及事前有否與受害女事主發生爭執等方向調查。《香港01》今（29）早上訪問疑犯住所了解，有街坊透露，涉案男子行為古怪，但無想過他會是推人跌落軌狂徒。



疑犯在輕鐵青松站落網。

閒時愛賭馬賭波 曾透露自己衰打架入獄

與姓丘疑犯相識近十載的鄰居表示，街坊稱呼丘為「阿樂」。他形容阿樂生活習慣「唔係咁正常」，習慣夜生活，喜歡在半夜開電視，而且音量相當大，不時相約朋友在單位內賭馬賭波，睇波時亦會大嗌「入（波）呀，入（波）呀」，又試過在單位內無故大叫，擾人清夢。鄰居懷疑他染有不良嗜好。鄰居表示，有人在閒聊時曾自爆有「揩冰（吸冰毒）」，其單位亦不時傳出不明氣味，懷疑有人在屋內吸毒。此外，阿樂亦坦承曾因打架坐監。

原與母親同住 親戚望他生性上班

鄰居又指，阿樂約10年與母親搬入大興邨同住，但母子相處並不融洽，單位不時傳出吵鬧聲。同住一年多之後，母親搬走，阿樂獨居至今。街坊表示，阿樂曾有一段長時間無業，有親戚到來探訪時，臨走更叮囑他「生性啊」、「返工啊」。他近幾年才開始斷斷續續返工，近月任職運輸司機。

疑犯待人有禮 鄰居：無諗過佢會推人落路軌

雖然阿樂生活習慣古怪，但該名鄰居指他平日待人有禮客氣，「講嘢唔該前唔該後」，與街坊關係不俗，平日亦不見精神有異，鄰居直言「無諗過佢會推人落路軌」。