14K男耀東邨停車場遭三刀手斬傷　「大佬」涉逾千萬元股票糾紛

筲箕灣耀東邨停車場斬人案，一名37歲男子被3名刀手襲擊，手部受傷血流一地。據了解，被斬姓王男子綽號「肥輝」，有黑幫14K黑社會，活躍於筲箕灣，報稱任職司機，他是14K東區頭目「肥標」頭馬。「肥標」早前捲入一宗逾千萬元金融股票投資糾紛，今年9月另一名門生在大埔太和取車時被斬傷，未知今次斬人案是否牽涉其中。



警方指昨（28日）晚上10時43分警方接獲一名37歲姓王男子報案，指在耀東邨一停車場被3名男子以刀襲擊。兇徒其後登上一輛私家車逃去。警員接報到場，經初步調查，案件列傷人，交由東區警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。王男手傷，清醒被送往東區醫院治理。

現場消息指肇事地點為停車場2樓，通往電梯大堂出入口，地上遺下疑似血迹。停車場設有多部閉路電視和保安簽到更簿。

今年9月另一門生捱斬

+ 2

據了解，被斬姓王男子綽號「肥輝」，有14K黑社會背景，報稱任職司機，是14K北角頭目「肥標」的頭馬。「肥標」早前捲入一宗逾千萬元金融股票投資糾紛，今年9月26日，其下另一名門生在太和取車時被斬傷，未知今次斬人案是否牽涉其中。

事發當日上午10時許，一名14K成員諢號「阿火」的33歲姓賴男子在太和邨一停車場取車時，遭兩名分持40厘米七孔刀的兇徒襲擊，他被斬傷逃入麥當勞店內求救，職員提供冰袋予他嘗試止血，並協助報警。「阿火」追隨大佬「傢俬成」行走江湖，而「傢俬成」則為活躍北角區「肥標」得力門生。早前，有說肥標投資金融股票時，與一名股票經紀就一筆逾千萬元錢發生爭執，雙方曾講數，惟多次談判不攏，「阿火」有份參與談判。