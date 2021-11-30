煙油、咖啡粉、護膚品含受管制四氫大麻酚　警搜多店拘8人涉販毒

近年流行大麻提取物大麻二酚（CBD），被廣泛用於食品、咖啡或護膚品等。警方指早前巡查多間店舖，檢走一批報稱含有大麻二酚的產品，經檢驗後發現部分產品含有受《危險藥物條例》管制的四氫大麻酚（THC）成分，包括煙油、咖啡粉、護膚品及唇膏等。6男2女涉嫌「販運危險藥物」被捕，年齡介乎19至41歲，報稱為商舖負責人或職員。



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毒品調查科署理總警司吳頴詩表示，警方一直關注管有及販運有大麻成品的大麻二酚（CBD）產品，鑑於市面愈來愈多有關產品，雖然CBD非受《危險藥物條例》管制，但由於CBD一般為於大麻類植物中提取，過程有機會一併提取四氫大麻酚（THC），THC受《聯合國毒品公約》嚴管，而據《危險藥物條例》，含有任何濃度THC的物品都是違法，有機會對吸食者造成嚴重傷害。警方於11月進行代號「速音」行動，針對打擊含有THC的CBD產品。

警司陳江明表示，毒品調查科聯同各總區人員，於11月18至25日巡查多區共23間店舖，包括咖啡店、餐廳、飲品店、煙草用品店、性商品店及CBD專賣店，檢取共50多件CBD產品，包括茶包、啤酒、糖果、朱古力、蛋糕、電子煙油、護膚品及保健食品等，經化驗後發現其中3款共5件產品含有THC，包括用可混合飲品食用的油及煙油，另外一款名為Green Roads的咖啡粉，其背面標籤更寫明有含有THC成分。另外16件產品經化驗無THC成分，其餘29件正等候化驗結果。

警方今日（30日）於多區包括荃灣、沙田、大埔、屯門、元朗、觀塘、銅鑼灣及旺角，搜查5間店舖及4間連鎖分銷店，分別位於地舖及工廈單位，拘捕介乎19至41歲的6男2女，報稱為負責人及職員，並檢獲約1500件產品，包括油、咖啡粉、藥丸及唇膏，其主要來源地為美加地區，每件售價約數百至千多元。警方不排除有更多人被捕，另外為阻止涉案含有THC產品流入本港，警方亦於化驗結果後即時與海關分享情報。

被問到如有市民於不知情下購買或服食有關產品，陳江明指會根據證據及案情調查，有關人士經調查後或會無罪。吳頴詩表示，近期有公眾及輿論對CBD產品表關注，因此進行今次行動回應關注，未來警方會不定時購買有關產品作檢驗，並呼籲如市民發現自己購買了有關含有THC成分產品，請與警方聯絡，警方會按個案處理。

總督察葉秀蘭表示，THC有機會對健康做成短期及長期損害，包括上癮、幻覺、智力受損等。（陳傲淇攝）

總督察葉秀蘭表示，於大麻植物中含有多種大麻素，當中最具活性成分為THC及CBD，其中THC有精神活性，有被用作毒品濫用風險，包括上癮及損害身體，屬受《危險藥物條例》管制的危險藥物。而CBD無精神活性，不屬危險藥物及不受條例管制，惟於提取CBD過程有機會同時提取THC。葉秀蘭呼籲指，THC有機會對健康做成短期及長期損害，包括上癮、幻覺、智力受損、抑鬱、專注力下降及感官扭曲，對年輕人更有機會導致心臟疾病及中風。

葉秀蘭稱有研究指出CBD可放鬆緊張、減輕焦慮、鎮痛，惟亦有意見指功效未有醫學證管會，須進一步研究。另外警方發現有部分CBD產品聲稱有藥用成分，如止痛及醫治暗瘡，葉指出據《藥劑業及毒藥條例》，含有CBD藥剷製品被列為第一部毒藥及處方藥物，需由註冊醫生供稱或由藥房由藥劑師監督下據處方銷售。而有關製品需先向藥劑業及毒藥管理局註冊，至今香港並無註冊CBD藥劑製品。