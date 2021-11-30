野豬爭議│漁護署北角百福道捉野豬　2野豬被人道毀滅　市民指罵

漁護署早前宣布將定期捕捉及人道毀滅於市區出沒的野豬，做法引起爭議。繼月中於香港仔深灣道進行捕捉行動，7隻野豬被麻醉及當場人道毀滅，漁護署今晚（30日）於北角再採取行動，署方人員及警方圍封百福道遊樂場各出入口，有警員持盾戒備，至晚上約10時多名人員將用黑色膠袋包裹的豬屍抬離現場。

漁護署代表於現場向傳媒表示，獸醫用麻醉槍捕捉兩頭成年野豬，並用藥物注射人道處理，代表於離開時未有回應記者提問，並被在場市民指罵。



漁護署人員將野豬屍體抬離現場。（陳傲淇攝）

漁護署高級濕地及動物護理主任張家盛於行動後表示，漁護署於傍晚6時30分於北角百福道進行捕捉野豬行動，減少習慣於上址出沒及覓食的野豬，行動中獸醫用麻醉槍捕獲一雄一雌成年野豬，並用藥物注射人道處理。張家盛指兩頭野豬分別身長97厘米及145厘米，重26及67公斤。

漁護署高級濕地及動物護理主任張家盛（陳傲淇攝）

張家盛表示據過去4年經驗，野豬捕捉及避孕搬遷行動不能追上野豬繁殖速度，又指見到被捕捉野豬不斷重返市區，因此需要繼續現有捕捉行動。張家盛於離關時未有回應在場傳媒追問，登上車輛離開，期間有在場市民指罵。

人員攜同麻醉槍。（陳傲淇攝）

警員持長盾戒備。（陳傲淇攝）

11月9日北角天后廟道發生野豬咬傷男輔警事件，小腿、臀部受傷，其中右小腿傷勢嚴重，傷口長達6吋深可見骨。漁護署其後宣布將定期捕捉及人道毀滅於市區出沒的野豬，惟做法引起爭議。有關注組織及獸醫學生等相繼發起聯署，反對漁護署捕殺野豬行動。

至11月17日漁護署於香港仔深灣道採取行動，撒下麵包屑作誘餌，另一邊以鐵網包圍野豬，其後人員開麻醉槍制服野豬，行動中共捕獲7隻野豬，獸醫當場用藥物注射作人道毀滅。