英國來港產品含四氫大麻酚　海關搜健身補充品專門店拘5人

為加強堵截含有四氫大麻酚（THC）的大麻二酚（CBD）產品流入本港，香港海關於上周三（24日）在機場截查一個載有大麻油補充劑的郵包，結果發現當中有產品含有受《危險藥物條例》管制的四氫大麻酚（THC）成分。人員經調查後於今日（30日）下午採取拘捕行動，共拘捕5名人士，包括涉案銷售健身補充品公司的董事、職員及銷售員。



香港海關毒品調查科機場調查組指揮官劉良智今晚講述案件，指上周三（11月24日）海關機場調查課人員截查一個由英國抵港、報稱載有補充食品的速遞郵包，經檢查後發現內有24支大麻油補充劑、253支電子大麻油、120支用作吸食大麻油的工具，以及48盒大麻軟糖；估計該批貨品市值共約9萬元。

毒品調查科接手調查案件，並從該批貨品中取辦交由政府化驗所化驗，發現其中大麻油及大麻油補充劑含有四氫大麻酚（THC）成分，屬於受《危險藥物條例》管制的危險藥物。至今日（30日）下午，人員採取行動，掩至荔枝角一工廠大廈的涉案公司貨倉，進行監控遞送行動；其間拘捕一名收取速遞郵包的公司男職員，另外亦拘捕公司一名董事。

除了在荔枝角採取行動，人員亦在涉案公司位於觀塘、銅鑼灣及旺角3間門市，共拘捕3名銷售員。整個行動被捕的5名人士，年齡介乎21至35歲，海關人員並在上述4個地點共檢獲另外409件含有懷疑THC的產品，全部報稱為大麻二酚（CBD）產品，包括寵物的健康食物、個人護膚用品、大麻油及口服保健產品等。

劉良智稱，案中檢獲的產品，大部分均列明有THC成分，另外亦有部分產品，雖然沒列明含有THC，但經化驗證實有THC成分。初步調查顯示，涉案公司是銷售健身補充品的專門店，亦有銷售大麻二酚（CBD）的產品。被捕5人被帶返海關總部調查，海關正調查被捕人士對產品含THC是否知情，案件仍在調查中。