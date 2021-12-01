3日2宗│海關元朗再破毒品倉　實木枱內檢600萬大麻花　拘23歲男子

海關毒品調查科人本周一（29日）在元朗欖口村，搗破一間以村屋作掩飾的大麻儲存倉，拘捕一男一女，檢獲共重約55公斤、市值1,200萬元的大麻。海關追查下，相信同案部份毒品已流入本港，並運送至同區另一間鐵皮屋收藏，海關人員昨日（11月30日）掩至目標鐵皮屋搜查，拘捕一名正在運送毒品的本地無業男子，並在7張實木枱內，檢獲28公斤的大麻花，市值約600萬。



海關毒品調查科調查主任羅霆峰表示，海關人員在元朗一間鐵皮屋附近通宵埋伏，於昨日中午1時，看到一名本地男子形迹可疑，正將貨物搬入該鐵皮場。海關人員眼見時機成熟，隨即表露身份，截停該名男子。未料，涉案男子嘗試逃走，人員再將他制服，並將該名23歲報稱無業的男子拘捕。

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人員隨後檢查屋內物品，發現有7張實木枱，每張枱面積約半米乘1.5米，枱內藏有18包，重量約4公斤的大麻花。經點算後，檢獲總共28公斤毒品。羅霆峰指，該批木枱無色無味，掩人耳目，增加人員偵查難度，相信該批毒品供應予本地娛樂場所。案件仍在調查中，海關將繼續追查毒品來源，不排除稍後拘捕更多人。

海關重申，對毒品採取零容忍態度，販運危險藥物屬嚴重罪行。根據法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，將處罰500萬元，判終身監禁。