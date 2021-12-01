颱風「獅子山」吹倒油柑頭村鳳凰木　近兩個月政府部門仍未清理

荃灣油柑頭舊村有一棵鳳凰木在10月被颱風「獅子山」吹至連根拔起，橫亙路中近兩個月，但卻未有政府部門處理，將塌樹移走。有村民投訴指，塌樹當日已報案求助，其後又再致電1823投訴，事件仍不了了之。今日塌樹發出裂開的聲音，整個樹幹再往下墮約一尺，村民遂再次報案求助，豈料消防員卻指無即時危險，《香港01》已向消防處及地政總署查詢。



油柑頭舊村村民張先生表示，該棵鳳凰木在10月颱風「獅子山」襲港期間，被大風吹至連根拔起，整棵樹幹橫躺在出入油柑頭舊村的必經小路。當日張先生已即時報案求助，惟消防員指沒有帶備適當的工具切割塌樹，將會轉介至其他部門跟進。張先生其後發現沒有其他政府部門人員處理，於是再致電1823投訴，相關職員僅表示會交予地政署跟進，結果還是不了了之。

近兩個月來，張先生形容政府對塌樹不聞不問，油柑頭舊村的村民出入唯有迫於無奈穿過塌樹下約兩米高的「洞口」。今日張先生聽到塌樹樹幹發出裂開的聲音，整個樹幹再往下沉約一尺，擔心會有安全問題，於是再次報案求助。然而到場的消防員卻指塌樹沒有即時危險，沒有鋸開樹幹移走，反指村民亦有責任處理塌樹，並指將會交由相關部門跟進。

張先生批評政府部門互相推卸責任，直言：「（消防）點可以咁樣同我哋講嘢？如果棵樹係細嘅，我哋村民就話自己搞得掂。（這麼大棵）你叫我哋一齊幫手鋸都可以，但俾個咁嘅答案，對呢個政府好失望。」

張先生指，油柑頭舊村的村民約廿人，上至八旬老人下至小童，每日都要經過這條小路。張先生直言：「最驚行過成棵樹壓落嚟，係會死人架。」張建議政府部門盡快處理，勿再推卸責任。