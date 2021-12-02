警元朗大反黑掃非法場所　156人涉黃賭毒罪行被捕

警方在元朗區展開為期一個月的反黃賭毒行動。於11月初至本月初展開代號「破岩」的反罪惡行動，大舉打擊黑幫收入來源及遏止暴力罪行。警員突擊巡查區內多個工廠大廈及「三無大廈」，合共拘捕156人，並至少搗破了3間非法賭檔、1個酒店房間被利用販毒及5間賣淫場所。



行動中，警方調查多宗涉及三合會事件，並循線進行10次拘捕行動，突擊搜查多個非法場所，包括酒吧、按摩院及賭場，並以涉嫌「聚眾毆鬥」、「傷人」、「藏有攻擊性武器」、「危險駕駛」、「刑事毁壞」、「經營非法賭博埸所」、「在賭博場所內賭博」、「販毒」、「經營賣淫場所」、「非法入境者接受僱傭工作及開辦業務」、「違反逗留條件」、「無牌賣酒」及「在沒有領有酒牌的處所飲酒」等多項罪名，共拘捕156人（年齡介乎14至76歲），包括91名本地男子、49名本地女子、12名內地女子及4名非華裔女子，當中約40人有黑幫背景，而其中亦有兩名未成年（14及15歲）就讀特殊學校的學生，在一間無牌酒吧內被捕 。

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另外，警方以涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）檢控4名處所負責人，而98人同時涉嫌違反《預防及控制疾病規例》（第599G章），被發限聚告票。行動中警方檢獲大量證物，包括約230克的懷疑可卡因，市值約23萬元、武器、酒精飲品、約2萬元現金、一批價值約10萬元音響設施及一批賭博工具及懷疑用作賣淫用途物品，總值50多萬。

元朗警區刑事總督察連健德相信，這一系列非法活動為三合會在月內帶來200萬之收益，黑幫不惜投入更高成本以逃避警方堵截，並在室內外加強保安，試圖增加警方調查及執法難度。其中一次搜查無牌酒吧行動中，就發現有大量高質素的隔音棉、在出入口加設龬閘、捲閘及電子鎖，以及在室內外加裝閉路電視。

元朗警區區行動主任總督察張澧騏又指出，在3間非法賭檔、5間賣淫場所及1個酒店房間中，以涉嫌販毒、干犯經營賭博場所及賣淫場所等相關罪名拘捕了75名人士。群眾聚集增加疫情傳播風險。另外，警方亦留意到鑒於中港兩地仍未通關，有不法分子透過非法途徑，將內地女子由水路進入香港，再安排車輛進入市區進行賣淫活動，就相關罪行警方共拘捕16人。。而傷人案件中，根據情報分析，警方亦相信瓦解了一次三合會復仇行動，在青山公路由屯門方向往元朗截查了一輛藏有一批未使用過的武器的可疑車輛。