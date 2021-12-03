元朗男與抄牌警爭執推撞被控襲警　女友阻止亦被控阻差辦公今提堂

網上瘋傳一條長約4分鐘的片段，片段名稱為「DTET同事今日在丹桂村路告車時被人襲擊！亦被街佬從高處拍片！」片段角度從高處望向街上，可見3名男警員與1男1女，在一輛私家車旁邊發生爭執，其中1名男警手持警棍。

期間，有人大叫「冷靜啲、唔好俾佢走」等，可見該名女子擋在警員與男子之間，未幾女子亦抱實男子，似乎是想阻止對方衝向警員，期間有人大叫「做乜掂我，非禮呀」。該對男女緊抱約1分鐘，惟最終兩人放開，男子與警員雙方稍有推撞，隨後男子被制服按在地上，女子試圖阻止卻不果。據了解，DTET全名為District Traffic Enforcement Team，即「區交通檢控小隊」。



警方回覆事件指，人員12月1日下午5時左右，在元朗丹桂村路一村屋對開，進行打擊違例泊車行動期間，一名23歲姓司徒男子情緒激動，及以手襲撃其中一名警員，導致其手及胸口受傷。另兩名警員遂上前制服該男子，惟該男子繼續以手襲撃上述3名警員。其間，22歲姓趙女子懷疑阻礙人員拘捕該名男子，而該名男子為其男友。

經初步調查，姓司徒男子涉嫌「襲警」及「拒捕」，趙女則涉嫌「阻礙警務人員執行職務」被捕，案件交由元朗警區刑事調查隊跟進。被捕男子及3名警員均報稱受傷，清醒被送往屯門醫院治理。被捕男子昨日（12月2日）被控一項襲警罪及一項拒捕罪，被捕女子則被控一項阻礙警務人員執行職務罪。案件今日（12月3日）上午在屯門裁判法院提堂。