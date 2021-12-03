九華徑燒烤場｜困擾18年問題有望解決　居民議員皆表高興

荔景九華徑燒烤場無牌經營逾18年，附近居民受困擾亦足足18年，每晚的生活混雜着燒烤氣味、噪音及光污染，居民多年投訴無果，谷得一肚氣，今晨傳出兩燒烤場場主答應政府自行結業，當地居民及區議員皆表高興。葵青（石籬北）區議員林紹輝擔心燒烤場拉閘一段日子，又再無限復活，促政府關注該塊土地使用情況，避免「一雞死一雞鳴」。



九華徑燒烤場無牌經營超過18年，其氣味、噪音、光污染、違例泊車等問題持續影響附近居民。政府部門多次進行掃蕩，甚至在區內懸掛多個寫上「切勿光顧九華徑無牌燒烤場！違者將被檢控」的警告橫額，惟情況未有改善。 今日燒烤場已經停止營業，招牌或已拆除及被白布遮蓋。

居住在燒烤場附近的洪太表示，燒烤場困擾當區居民十多年，每逢秋、冬天的晚上都會傳來濃烈的燒烤氣味。雖然她居住的屋苑離燒烤場有一段距離，但仍表示擔心燒烤氣味含有毒物質，影響健康。洪太又提到，周末時燒烤場都會有很多人聚集，指如果燒烤場是晚上11、12時關門，會為附近居民帶來噪音滋擾。

洪太表示，燒烤場困擾了當區居民10多年，每逢秋、冬天的晚上都會傳來濃烈的燒烤氣味。（翁鈺輝攝）

林紹輝︰冀政府從根源解決問題



葵青區議員林紹輝接受《香港01》訪問時指，從未收到有關九華徑燒烤場結業的消息，亦不知道政府當局曾與九華徑村代表、及九華徑兩位燒烤場經營者開會商討問題。但對於多年的滋擾終於告一段落，林紹輝感到高興，惟隱憂還在，即使現在九華徑燒烤場結業，未來仍有可能會有其他人士於上址經營燒烤場，導致滋擾「死灰復燃」。

林紹輝曾在一個電台節目表示，九華徑燒烤場屬於祖堂地，故政府一直無法找到相關持分者處理問題。他補充，若當局希望從根源解決問題，應深入了解「誰是該地的持有人」、「誰向九華徑燒烤場收取租金」、「九華徑燒烤場是租用還是霸佔該地」等問題，並向公眾交代，以免問題重現。