殘酷虐鴿│一連兩日大埔富亨邨現逾30隻鴿屍　警列殘酷對待動物案

大埔富亨邨今（6日）再現大量白鴿屍體，警方在今早時8許接報，有人指大埔頌雅路6號對開有十多隻白鴿屍體。警員及愛護動物協會接報到場，發現上址一帶一共發現有13隻雀鳥屍體及3隻白鴿懷疑不適，懷疑有人連續虐鴿。這是富亨邨連續第二日出現大量白鴿屍體，共31具屍體送往化驗了解死因。



警方暫列案件為殘酷對待動物，懷疑該批白鴿曾被人不恰當對待，暫交由大埔警區刑事調查隊第12隊跟進，暫未有人被捕。該些雀鳥屍體由愛護動物協會人員檢走，包括13隻鴿及1隻麻雀的屍體，稍後會轉交漁護署大龍化驗所。

有富亨邨居民認為附近白鴿太多，造成滋擾。居民張先生指「白鴿多一啲都唔好」，又控訴白鴿「周圍屙」，指白鴿的排泄物充斥邨內。他認為居民不應餵雀，稱「總之唔好餵就唔會有雀」。

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昨日（5日）下午富亨邨亦有多具雀鳥屍體，有人發現亨耀樓對開發現18隻白鴿屍體，另外有近10隻奄奄一息由愛協接走治理，警方列作殘酷對待動物調查。當區區議員何偉霖懷疑白鴿遭落毒，因為白鴿屍體身上沒有傷痕，附近的白鴿狀況亦正常冇「唔妥」。

昨天（5日）事發後，何偉霖表示過去有居民習慣於屋邨一帶山坡餵飼野鴿，因此邨內不時有野鴿聚集，懷疑因此引起有人不滿，但過去未聽聞邨內曾發生虐鴿事件。愛協點算後表示18隻白鴿在事件中離世，屍體由愛協暫存，再轉交漁農自然護理署大龍獸醫化驗所了解死因。另外7隻生還白鴿則由漁護署接走。

亨耀樓對開出現18隻白鴿屍體。（何偉霖提供圖片）