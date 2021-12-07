航拍直擊｜塌棚啟德體育園地盤滿目瘡痍　潘焯鴻轟部門監管不足

牛頭角沐泰街啟德體育園一地盤，今（7日）晨發生棚架倒塌事故，一幅50米乘20米巨型棚架突然塌下，工人慌忙走避。《香港01》事後以航拍機拍攝地盤情況，所見大量竹枝及木塊壓落地面，涉事範圍內滿目瘡痍。參選立法會港島東直選的「中科監察」主席潘焯鴻直指事件罕見，估計肇事原因是地盤內釘板等工序不穩固，受大風等影響以致建築材料倒塌。他質疑近期工業意外頻生，與政府部門及承建商監管及巡查不有關。



塌棚架現場是沐泰街啟德16區體育園地盤，從航拍機拍攝的照片所見，事故後地盤回復平靜，惟涉事範圍遺下大量竹枝及木塊，有待大規模清理，料地盤工程進度可能受影響。事發於今日早上9時許，一幅50米乘20米的棚架倒塌，當時附近有工人正在工作，轟隆一聲，棚架如海浪般向前塌下，捲起漫天灰塵。多名工人連忙向前走避，有在場工人更驚呼：「冧架、冧架……」。消防派出坍塌搜救隊搜救，初步證實無人受傷。

+ 5

身兼建築工程師的潘焯鴻直指塌棚事故十分罕見，隨時會導致嚴重傷亡，幸事發時沒工人在棚架下方工作，否則後果不堪設想。他關注近期已接二連三發生地盤意外，當中繼昨日北角皇都戲院重建地盤，有工人被石屎擊中死亡後，至今日啟德體育園又發生塌棚意外，批評勞工處監管不足，更疏於巡查；而涉事建築公司的管理及安全水平亦令人質疑。

勞工處表示，發生塌棚事故後，該處已知悉事件，隨即派員到意外現場了解，並正就意外原因展開調查。處方已向有關承建商發出暫時停工通知書，暫停相關工序。

除了潘焯鴻，立法會港島東參選人還有吳秋北（工聯會）、廖添誠（新民黨）和梁熙（民建聯）。