有片│野豬衝出公路與單車相撞　網民﹕手車快過風但快唔過豬仔

近日網上不時傳有駕駛人士撞倒野豬的情況，昨日（6日）網上流傳一段野豬與單車在公路相撞的影片，片中可見一名單車車手在晚上時分，高速沿一條公路行駛。當他騎至一個左彎時，一隻野豬突然從右邊山坡衝出公路，車手發現時已收掣不及，驚叫一聲後猛然撞向野豬，隨即人仰車翻。片段僅長約4秒，未有交代人豬的傷勢。另外，亦有網民上傳照片，懷疑有電單車在馬路上撞向野豬後翻側，碎片散滿一地，而野豬則倒臥在路邊，不省人事。



由於早前漁護署發出殺豬令，定期捕捉在市區出沒的野豬及進行人道毀滅，引起市民大眾關注野豬的生存問題。對於有單車人士撞向野豬，不少網民均擔心野豬傷勢，「豬仔有冇事呀？！」、「希望隻豬沒事」。有網民則認為野豬繁殖速度快，以致牠們在市區出沒覓食，「成日話餵野豬唔好，有冇諗過，野豬繁殖速度都好快，一胎6，7隻，佢地無天敵，10年間，數目多到原本地方唔夠住，要出市區搵食。」

亦有網民指單車車手在馬路上高速行駛有風險，「手車快過風，但快唔過豬仔。」、「係得馬路踩 預咗有呢啲風險」、「咁渣㗎咁都撞落去，唔好踩單車啦，去玩碰碰車算啦」，更有人指一旦單車車手飛越鄰線，並遇到其他車輛，恐會危及生命，「萬一飛過隔離線，又有迎頭車，點算？」。