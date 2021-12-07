39歲地盤工十日內兩冒警被捕　盜款偷資料開虛擬銀行戶口騙財

警方表示，昨日（12月6日）接獲一名24歲男子報案，指他當日凌晨約2時在旺角通菜街95A號一後巷，遇上一名自稱為警務人員的男子，對方要求作搜身及檢查財物，報案人事後發現2,000元現金懷疑被盜。



旺角警區情報組人員經情報分析及深入調查後，鎖定一名目標男子，迅速展開拘捕行動，於昨午2時30分，在慈雲山慈正邨一單位拘捕一名39歲姓黃男子，涉嫌「冒充警務人員」及「盜竊」，並檢獲其案發時懷疑穿著的衣物。該名被捕男子正被扣留調查，案件由旺角警區刑事調查隊繼續跟進。

據悉，被捕姓黃男子聲稱任地盤工，冒警早有前科，上月27日，一名18歲青年行經旺角花園街及山東街交界，黃訛稱是刑事探員（CID），喝令青年往後巷搜身，青年不虞有詐，交出身份證，並依命令說出自己手機碼頭及地址，黃並用手機拍下青年樣貌及身份證，不久青年收到認證碼，他沒有深究，竟然又把密碼說給黃知道，之後青年獲放行離去。其後，該青年收到短訊，指其虛擬銀行戶口過了一筆250元款額，青年根本沒有該虛擬銀行戶口，懷疑有詐，立即向附近巡警求助，警方調查後相信黃做了手腳，盜用青年個人資料開設虛擬銀行戶口騙財或做不法勾當。

警方呼籲市民如有懷疑 應要求出示委任證確認

警方呼籲，市民遇到有人自稱警務人員時須份外小心，如有懷疑，應要求對方出示委任証及與警方聯絡以確定其身份。根據《簡易程序治罪條例》，任何人如假冒公職人員，一經定罪可被判罰款1,000元或入獄六個月。