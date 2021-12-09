TG群組涉杯葛選舉　鼓吹不打針反安心出行　包括網媒記者4人被捕

警方近日發現有人在社交媒體平台上設立群組，提倡反對政府加強使用「安心出行」的政策、鼓吹市民不要接種疫苗，並宣傳及呼籲市民分別於2021年11月20日及12月9日，參與未經批准集結及所謂「三罷」行動，鼓吹使用暴力作大肆破壞。警方同時發現有人在相關群組及其他網上途徑，呼籲他人以不同手段杯葛12月19日立法會換屆選舉。網絡安全及科技罪案調查科經調查後，昨（8日）拘捕4名男女。



據了解，涉案的社交平台群組為Telegram群組，於上月中開設，約有500多名訂閱者。被捕4人包括2男2女（29至42歲），他們分別報稱無業、任職媒體製作、網媒記者及家庭主婦；當中2人是群組管理員，另外2人是群組成員。消息稱，被捕的其中一人是被稱「姜牧師」的網媒創辦人兼記者，各被捕人涉嫌干犯「煽惑他人參與未經批准集結」及「煽惑他人刑事毀壞」罪，正被扣留調查。

網罪科科技罪案組警司譚威信於今午在記者交代案件，指警方經情報收集及深入調查後，昨日分別在黃大仙、灣仔、屯門及西頁，拘捕涉案4名疑犯，並檢獲共9部手提電話及一部電腦。行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。他又指相信案中某些被捕人士之間有聯繫，警方會循此方向調查。對於各被捕人有否政治背景，譚稱，暫時調查得知他們不屬於任何一個香港註冊社團。

記者會上有記者問到，煽動他人不打疫苗是否犯法？被捕各人煽動他人進行什麼破壞？以及如果純綷分享自己不投票而問他人投不投票，又是否犯法？譚威信表示：「任何人都有佢嘅言論自由，但唔應該以違法手段去達到自己嘅目的」，又稱：「我並不是講話叫人去唔好打疫苗而係犯法，我所講嘅係針對一個係對於話呼籲群眾去參與一啲未經批准嘅集結，同埋呼籲群眾去做一啲三罷嘅行為，而令到個目的就係去叫人唔好去打疫苗嗰啲」。

記者又問到被捕人涉嫌煽惑他人刑事毀壞，以及杯葛選舉所用的語句，譚威信舉例指出包括之前社會事件常用的「裝修」、「裝飾」等字眼，而選舉方面則直接叫人「投白票」、「不要投票」等。至於三罷方面有否特定目標作出破壞？譚表示：「暫時未睇到係話會針對一啲特定嘅選舉地方。」