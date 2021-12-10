貝沙灣綁架案｜肉參脫險更多細節曝光　菲傭護少主曾推跌一綁匪

貝沙灣39歲菲傭與19個月大女少主被擄上車綁架，被挾持至八鄉大窩村，藏參於一個滿佈建築廢料的貨櫃內。幸菲傭乘綁匪不備，伺機鬆開頭套及索帶，攜同少主登上貨櫃頂求援，驚動村民成功脫險。菲傭勇救女少主的細節進一步曝光，有村民講述當時一名中年男子一度爬上貨櫃走向菲傭，懷疑是其中綁匪；其間菲傭表現驚慌，更大力一推將對方推跌在地，男子最後離開現場。



《香港01》記者周四（9日）晚上再到大窩村，目擊案發的村民戚先生透露被綁架菲傭及女少主逃險的更多細節。事件於周三（8日）上午11時許，戚先生指他和太太在家尚未上班，最初聽到有人大叫救命，但不知發生什麼事。他指其太太正在淋花，見一名菲傭爬上貨櫃頂，而他則在天台見一名男人亦爬上貨櫃並行近菲傭，當時該名男子沒出聲亦沒武器，以為對方上前協助菲傭，故自己未有為意。

戚先生形容當時菲傭身旁帶着一名小女孩，小女孩相當鎮定未有哭泣，反而菲傭看見男子走近則表現十分驚慌，「菲傭可能護主心切，糾纏同埋好大力將嗰名男子推跌喺地上」。戚先生稱自己與該名男子一度對望，維持約有一、兩秒，但「嗰刻仲未知發生咩事，以為家庭糾紛」，他於是報警。

據戚先生所指，該男子年約40多歲，當時無戴口罩，他被推跌落地之後，離開現場。戚先生稍後細看，發現「小妹妹孩雙手被索帶索住，菲傭想入我屋企，我哋話報咗警，有街坊幫小妹妹剪咗索帶」。直至事後警方到場，他才知發生如此大案。戚先生直言村內治安一直比較好，鄰里守望相助，未想過村內會發生綁架案，不禁感歎說：「嗰個貨櫃擺放咗都最少5至6年，無諗過咁都可以作為藏參之用」。