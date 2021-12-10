聖誕假前夕　海關打擊派對毒品破11宗販毒案　檢3600萬元貨拘3男

臨近聖誕及元旦長假期，海關自11月起展開一連串打擊派對毒品的執法行動，總共破獲11宗販運派對毒品的案件，檢獲約5.2萬粒懷疑搖頭丸及約153公斤懷疑大麻花，估計市值高達3600萬港元，行動中拘捕3名男子。海關估計臨近聖誕長假期，販毒集團趁機大量兜售毒品，所以海關調整策略，展開連串緝毒行動，成功阻止大量派對毒品流入市面。



即食燕麥片藏108公斤大麻花

海關毒品調查科毒品調查第一組指揮官陳紹裘指，12月6日海關港口及海域科人員在青衣海關驗貨場檢查一個由加拿大抵港的20呎貨櫃，該貨櫃報稱是運載即食燕麥片，但人員透過X光檢查，發現貨櫃影像的密度有可疑，遂打開檢查每盒即食燕麥片，最終發現1160盒即食燕麥片當中，有108盒內藏1公斤大麻花，合共108公斤，市值高達2300萬元。由於加拿大是其中一個出口大麻的高風險地區，海關相信不法分子將毒品偽裝成食物，企圖魚目混珠，並估計毒販囤積大量大麻花，以供應本地市場。

兩工廈單位成毒品儲存及包裝中心

海關毒品調查科隨後接手調查，鎖定屯門一個懷毒品儲存中心，先在荃灣工廈拘捕一名25歲男子，他原本是接收上述108公斤大麻花；人員其後再鎖定屯門另一個倉庫，並在倉庫檢獲45公斤大麻花，市值1000萬港元，並再拘捕一名43歲男子，他報稱是物流業員工。海關人士在兩個倉庫均找到毒品包裝工具，相信兩個地方是毒品儲存及包裝中心。由於兩個工廈單位僅租用了兩個月，相信集團運作時間不久，未有大批毒品流入市面，相信已在成功阻截其流入市面。

法國郵件內藏250克搖頭粉

海關毒品調查科毒品調查第三組指揮官劉佑倫指，海關11月至今破獲了10宗利用包裹販運搖頭丸的案件，其中一宗是海關人員於12月6日在旺角檢查一件來自法國的郵件，內藏250克搖頭粉，一名49歲男子在旺角因收取涉案郵件被捕，現正被扣留扣查。劉佑倫表示，上述提及10宗案件仍在調查中，不排除有其他人士被捕。

毒販多以咖啡、糖果包裝、玩具，床單及罐頭等掩飾

劉解釋，過往檢獲有搖頭丸的包裹多數來自不同的歐洲國家，如荷蘭、比利時、德國、法國及西班牙等，收藏手法多以咖啡、糖果包裝、玩具，床單被單及罐頭等掩飾，目的是逃避海關人員追查。劉續指，海關發現這批包裹的收件地址大部份不完整或不存在，而且包裹抵港後，不法分子會聯絡送貨公司更改派送地址，並利用虛假授權文件，目標是避免披露自己的身份及地址。海關提醒物流公司要留意上述販毒手法，如發現可疑郵件，可向海關提供資料。

海關毒品調查課監督李嘉明總結指，截至今年12月9日，海關全年共檢獲19.6萬粒搖頭丸，與去年同期數字相若，相關毒品主要來自歐洲空運郵包；海關亦檢獲690公斤大麻，較去年同期上升一倍。

李嘉明指，海關於2021年檢獲搖頭丸及大麻共有兩個高峰期，分別是6至8月的暑假期間，以及11至12月初的聖誕假期前夕。李嘉明指，值得關注的是11月至今，海關檢獲的搖頭丸數量是2021全年檢獲總數的3成，而大麻的檢獲數量亦佔2021全年檢獲總數4成。海關估計臨近聖誕長假期的前夕，販毒集團趁機大量販運所謂派對毒品以供應市場，所以海關調整策略，展開連串緝毒行動，成功阻止大量派對毒品流入市面。