中環車禍．有片｜私家車溜後撞途人　數十人合力抬車移雜物救人

中環卑利街及士丹頓街交界發生嚴重車禍，無人駕駛的私家車在斜路溜後近百米，先後撞到多名途人，導致8人受傷，其中2名女子昏迷。根據Elizabeth Utley在Twitter分享的影片可見，私家車剷上丹頓街41號對開行人路，撞向廟宇後停下，懷疑有行經上址的途人被困在車底內，現場有大批熱心市民，包括相信在附近酒吧消遣的人士，合力抬開涉事私家車及移開雜物，嘗試救出被困人士，其間有外籍人士大叫。



在附近工作的餐廳員工表示，當時聽到一聲巨響，然後看見很多傷者躺在地上，有人昏迷不醒，並有很多人尖叫。他引述目擊情況的朋友所指，當時有很多熱心人士上址抬起私家車，並有2名女子昏迷流血。

另外，事發時有不少人在現場附近酒吧消遣。有酒吧顧客指，當時她在伊利近街近卑利街一間酒吧飲酒，目擊私家車高速由卑利街斜路最高處溜後，其間私家車曾刮向路邊石壆，最終撞向8名途人。