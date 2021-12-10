中環車禍｜車輛斜路滑行傷人屢見不鮮　專家提醒泊斜路三大要訣

中環今晚（10日）發生一宗嚴重交通意外，一輛停泊在卑利街斜路的私家車突然溜後近百米撞向人群，導致8人受傷，其中2女昏迷，警方正調查私家車溜後的成因。本港過往不時發生車輛在斜路失控滑行，導致多人受傷的車禍，其中在2018年北角一輛校巴在長命斜溜前，釀成4死11傷。香港汽車會會長李耀培表示，私家車停泊斜路時可留意三大要訣，扭左或右軚、拉緊手掣、入啱波。



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本港最高斜度的行車道路斜度達1:4，現場所見，事發的卑利街正正是香港最斜馬路之一。李耀培指出，於斜路停車有安全停車守則，平日駕駛者在平路泊車時拉手掣，未必會拉死，但在斜路泊車時，應確保手掣已拉緊，「拉上嚟，會聽到6至7格卡卡聲」。

自動波車輛在斜路泊車，車頭朝上時應入泊車波；而棍波車車頭朝上時應入一波，朝下則入後波，「波牙就會鎖住」，令車輛不會溜前或溜後。

此外，當車輛泊近左邊行人路時，應把軚盤扭向右邊；而車輛泊近右邊行人路時，則要扭左邊，當車輛滑行時，車軚便會受到路壆所阻，令車輛停下。他提醒所有駕駛人士泊車時要「做足功夫」，避免發生意外。

本港最高斜度的行車道路斜度達1:4，現場所見，事發的卑利街正正是香港最斜馬路之一。（陳傲淇攝）

過往本港不時發生車輛在斜路溜前或溜後事故，近年最觸目驚心的意外發生於2018年12月，一輛保母車在長康街長命斜停泊後，司機疑未拉好手掣下車，保母車失控溜前，司機以身擋車不果，更被捲入車底，保母車衝前逾百米，撞向多名途人，釀成4死11傷。

今年1月，中環紅棉路往上山方向近下亞厘畢道發生驚險交通意外，一輛警車懷疑無拉手掣，在斜路頂高速溜後約100米，先撞及一輛到的士、再撞一輛專線小巴及私人小巴始停下，意外中兩名司機及一名乘客受傷，需送院治理。

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