中環車禍｜27歲法籍女子留醫一日不治　菲傭被控危駕致他人死亡

中環卑利街昨晚（10日）發生私家車斜路溜後撞傷8人的嚴重車禍，危殆的2名法國籍女子中，27歲女子左手骨折及頭部受傷，留醫一日後傷重不治。早前被捕的44歲菲傭女司機，亦已被暫控一項「危險駕駛引致他人死亡」罪，案件將於下周一（13日）在東區裁判法院提堂。

有閉路電視片段可見事發情況，其中2名女途人疑在路邊聊天時，未留意私家車由卑利街溜後高速衝至，猶如「打保齡」般被撞倒，有人更曾滑行數米及疑被車輾過。私家車撞向士丹頓街行人路後停下，意外中共導致8人受傷。根據醫管局資料，一名27歲法國籍女傷者在瑪麗醫院留醫，情況一直危殆，惜延至今日（11日）下午6時35分證實不治，而截至今午5時，另一名31歲法國籍女傷者則仍然危殆，一名男傷者情況穩定，其餘5名傷者已出院。



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昨晚8時許，44歲女菲傭駕駛私家車載同女主人前往中環消遣飲酒，馳至卑利街70號對開斜路，將車輛停泊路邊後雙雙落車，豈料疑未有打緊手掣，無人在車的私家車左車頭車門打開及高速溜後，衝落士丹頓街行人路，結果撞傷8人。警方經調查後，暫落案起控女菲傭一項「危險駕駛引致他人死亡」罪。

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▼▼車Cam直擊私家車撞途人▼▼