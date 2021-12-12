屯門嘉爵酒樓剛轉手拒付陀地遭刑毀　新義安猛人「忽得超」被捕

屯門藍地嘉爵酒樓剛轉手一個月，甫開業不久便被黑漢收陀地，老闆拒付每月2萬元的陀地費，慘遭破壞淋油報復，損失達37萬港元。網上流傳酒樓被刑毀後的影片，可見店內一片凌亂，多張檯凳被翻倒，碗盤被摔毀，遍地紅油，多名職員在場目擊經過，亦束手無策，有人無奈稱﹕「今晚做唔到生意啦。」、「收陀地都唔係咁收㗎嘛，有咩可以講㗎嘛。」並指惡煞「一衝入嚟就打！」。

警方接報後拘捕6名男子，包括一名53歲男子涉嫌「勒索」。據悉，該名被捕53歲男子姓李，是黑社會「新義安」猛人，花名「忽得超」，主要活躍於屯門。



據了解，「忽得超」跟隨屯門猛人「側頭送」出身，其後「側頭送」於2005年在荷蘭在阿姆斯特丹遭仇家槍殺，忽得超遂接收其藍地不少生意。翻查資料，2016年天水圍嘉湖山莊附近出現巨型泥頭山，一名姓李男子自稱地盤負責人，曾否認非法傾倒泥頭，據悉該男子為「忽得超」。

翻查資料，涉事酒樓位於藍地大街，前身為嘉爵酒樓。前老闆梁植於1949年隻身來港，獲富商嘉道理爵士賞識，資助他興建房屋及豬舍，「KAAA第七組」是嘉道理農業輔助會第一個資助項目，梁植後來更獲「香港豬王」的稱號。80年代初，梁植改變「KAAA第七組」用途為一間酒樓，並命名為「嘉爵酒樓」，以紀念嘉道理農業輔助會當年的幫助。

開張試業僅數天 遭人上門收陀地

據了解，該家酒樓早前轉手予他人，酒樓名稱仍繼續以嘉爵冠名，上月15日開張試業。惟數日後（11月18日）有3名男子突然上門，向酒樓徵收每月2萬港元的保護費，但酒樓拒絕支付。上周四（12月9日）下午5時30分落場時段，7名男子闖入酒樓，手持鐵錘及壘球棍，以及載有紅色油漆的膠袋，闖入酒樓大肆破壞，離開前更淋上紅色油漆。眾人得手後登上兩輛掛有假牌的私家車逃去。

前屯門區議員張錦雄指出，他在任時未曾聽到有藍地一帶的店舖或食肆被徵收每月保護費，但每逢大時大節，亦會有人上門拜訪不同店舖，「舊年會拎一盒月餅去」，店家只能隨心支付數百元的款項，後來月餅更有一盒「縮水」至一件，有店舖負責人亦不禁稱﹕「有無咁Cheap呀？」。亦有店舖會在開張或節日被送桔，有人透露是鄉村文化，故會隨心送上紅包。他讚揚警方今次迅速成功破案，並呼籲藍地大街其他商舖若有類似經歷，應主動向警方提供資料。