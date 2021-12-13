服務後遭嫖客電擊棒襲擊　觀塘鳳姐：佢話我似佢女朋友

觀塘一名鳳姐昨（12日）遭嫖客以電擊棒襲擊，33歲姓譚女事主今向《香港01》親述可怕遇襲過程，指當時做完生意穿衣時，對方突然從後以電擊捧電擊後頸，持續逾10秒，令她受驚跌倒在地，登時驚呼大叫「啊」，鄰近「姊妹」聽到紛紛趕至，攔住企圖離開的施擊嫖客。女事主稱，該名嫖客有付款，動機不明，印象中第二次光顧，「佢好似講咗一句話我似佢女朋友」。



譚女透露，過往未遇過同類事件，未曾遇劫或被打，「我梗係驚喇！」她憶述，昨晚雙方做完生意，她穿上衣服時，對方突然用電擊棒按向其後頸位置，「我驚囉！趴喺地下大叫！」她稱，對方持續向她電擊10多秒冇停手，隨着她「啊」聲呼救，一眾姊妹「佢哋即刻過嚟，之後我就爬起身」，男子一度想逃走，但被姊妹攔阻，「佢哋全部企嗰度，因為個客想走嘛，推住佢唔畀佢走」。

女事主表示該名男子有付肉金，又未掦言搶錢，或不是打劫，「佢動機我都唔知㗎」、「佢好似講咗一句話我似佢女朋友」。她稱怪漢身高約一米七幾、瘦身材，印象中男子過往曾幫襯過一次，有姊妹指，當日下午3至4時曾看到男子在樓層徘徊，感覺「有啲變態」。

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案發昨（12日）傍晚6時許，警方接獲報案，指觀塘輔仁街23至38號樂昌樓一單位內發生傷人事件。警方接報到場調查後，發現早前一名陌生男子進入大廈一單位內，手持電擊棒襲擊上址一名姓譚33歲鳳姐，打劫未有得手，更被其他鳳姐截停。警方以涉嫌企圖行劫拘捕一名姓徐47歲男子。遇襲女子頸部受傷，由救護車送往聯合醫院治理，她並沒有金錢或財物損失。