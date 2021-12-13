淫業大王操控灣仔銅鑼灣淫窟死灰復燃　警再搗9間按摩院拘33人

灣仔警區於今年7月進行代號「 驅霆」大規模掃黃行動，在灣仔及銅鑼灣區搗破16個賣淫場所，拘捕68人，警方調查發現其中有賣淫集團操控的淫窟死灰復燃，更改變經營模式逃避法網，警方於上周五（10日）進行第二輪「 驅霆」行動，掩至集團設於低端大廈即所謂「三無大廈」的賣淫場所、集團偽裝按摩院作招徠，行動中搗破9個淫窟，拘捕33人。



警方表示，該賣淫集團主腦有黑社會背景，情報顯示被捕淫業大王與全港最少70個賣淫處場有關。在上述兩次掃黃行動中，警方共搗破25個賣淫場所，拘101人，檢84萬元現金，警方相信已嚴重打擊一個活躍於灣仔警區的賣淫集團的收入來源。

警半年兩次行動搗25間賣淫場作 以偽裝按摩院作招徠

灣仔警區助理指揮官署理警司何兆東、反黑組督察蔡偉橋及情報組督察陳敬樂交代案情稱，今年7月進行第一輪「 驅霆」掃黃行動，主要針對區內隱蔽式的賣淫場所，搗破16間相關賣淫場所，拘捕3男65女。警方深入調查發現，上述賣淫場所被3個不同的犯罪團伙操縱，其後順藤摸瓜進一步調查個別團伙的背景及財富。警方發現低端賣淫場所經掃蕩後容易翻身，警方進行大規模的網上巡邏及情報收集，發現其中1個賣淫集團在第一輪行動後死灰復燃，在灣仔及銅鑼灣的低端商住大廈試圖掩人以目，經營偽裝成按摩院的賣淫場所。

上周五（10日）警方聯同入境處人員於9間賣淫場所進行拘捕行動，探員放蛇後，以「經營賣淫場所」拘捕2男3女，介乎38至60歲，他們相信為集團主要成員，報稱為公司董事、秘書、保安人員及家庭主婦，他們以表面上無嫌疑的公司，為在第一輪行動中被搗破的賣淫場所作水電煤、租約及商業登記，部分被捕人的戶口被發現有曾處理犯罪得益的痕跡。

警方又該賣淫場所內拘捕28名女子，介乎29至50歲，其中2名47歲本地女子，涉嫌「經營賣淫場所」，警方相信他們是賣淫集團的管理人，負責收集肉金，按比例分拆於集團上線及性工作者，繳付租金及水電煤費用及在加密通訊軟件上攬招顧客，並安排性工作者提供服務；26名賣淫女子涉嫌「協助經營賣淫場所」，她們涉於場內提供性服務，協助訂購與賣淫相關物品。警方指，其中4名被捕人士為越南籍及中國籍非法入境者，分別由越南、福建、珠海經水路來港，並在賣淫場所留宿。被捕人亦包括3名泰籍或中國籍家傭及3名持雙程證女子，另涉「違反逗留條件」被捕。

警檢84萬肉金拘101人 揭集團改變經營模式

行動中，警方於9個賣淫場所檢取逾84萬元港幣現金，相信為賣淫活動的犯罪得益；並檢獲大量與賣淫相關物品，例如安全套及按摩油，相信是被捕人向顧客提供不道德按摩及性服務時所使用，這些物品擺放在隱蔽地方，包括床底、雜物背後或上鎖儲物櫃中；另檢獲數簿、商業登記證及價目表等。

警方表示，9個賣淫場所位置分散，設於三無大廈，即無鐵閘、無看更及無閉路電視，顧客容易登門造訪。根據價目表，「按摩院」每個項目是500至800元左右，不排除部分性工作者向顧客作性服務招徠，價錢個別商議，營業額高的場所每日可高達1萬元，較低的可能是幾千元。警方相信集團主腦有黑社會背景，情報顯示主腦與全港多個不法場所有關，包括直接與性工作性拆佣、為單位登記租客或是水電煤的登記人，處所數目多達70個。

警方調查顯示，賣淫集團手法包括將賣淫場所偽裝為按摩院，並藏於低端商住大廈，避免明顯的門牌或廣告牌標示，遇警方執法時訛稱為住宅單位，在大廈外圍及走廊公共地方安裝私人閉路電視，用作監察警方執法及性工作者日常工作；而接客方式亦有轉變，警方翻查被捕人士的手提電話，發現他們透過高私隱度的加密軟件作招徠及客戶服務，例如Telegram或東南亞流行的Zello，利用其匿名及自動刪除的特性，增加警方調查難度。警方亦發現賣淫集團對法律的認識有提高，為走「法律罅」，以一樓一鳳的形式運作，場內不會同時出現數名顧客及「技師」，逃避賣淫場所的定義。以預約形式營運，減低受警方執法的機會。