抵港民航機疑故障　機場消防局部戒備

凌晨零時08分，據報一架來港民航機懷疑發生故障，機場消防接報後作出「局部戒備」，所幸該飛機在凌晨零時14分安全抵達香港國際機場。據悉，涉事貨機為一架波音767-36N(ER)型飛機，屬於葡萄牙EuroAtlantic Airways，注冊號為CS-TKT。根據資料，該機航班編號為YU659，由哈薩克的阿斯塔納國際機場前往香港國際機場。而根據航班追蹤網站Flightradar24的資料顯示，該飛機抵達香港國際機場07L跑道時，曾作出重飛，圍繞大嶼山一圈後，再重新返回機場。暫仍未得悉該飛機何處故障，事件中無人受傷。

