「水房」成員網上直播自封佐敦話事人　涉自稱三合會成員被捕

「包你辛苦！」一名自稱黑幫「水房」成員的姓黃男子，本月2日在網紅Joe Lam的平台直播中大談江湖事，聲稱是佐敦話事人，認識「洗米華」、「盲亨」、「神仙錦」及「崩牙駒」等江湖猛人。他吹噓自己身家豐厚，擁有多間公司包括麻雀館及地下百家樂，五年賺5,000萬元，更即時回答網民問題，對江湖大小事侃侃而談。由於他言論出位，由最初15人點擊激增2,000多人觀看，一夜爆紅。他更食過翻尋味，自己開直播繼續吹噓，結果禍從口出，警方昨（13日）在葵涌以涉嫌自稱三合會成員將他拘捕。



被捕男子姓黃（43歲），綽號「志偉哥」，水房紅棍「子鳳」門生。事發於2日晚10時左右，Joe Lam在佐敦一間車仔麵檔做直播，志偉哥當時在麵檔內主動搭訕，聲稱是Joe Lam的粉絲，結果話匣子一開，他就吹個不停，一吹就吹了一小時37分，其間大爆江湖秘聞，指「崩牙駒」日前在九龍灣百樂門設宴，他也是座上客，並與「洗米華」、「神仙錦」及「崩牙駒」相熟，又暗寸「洗米華」：「洗米華要受靶，我唔駛受靶，吹X脹咩？」，又指某賭船大王是他契爺。

志偉哥不單炫耀江湖人脈豐富，背景堅挺，更吹噓自己身家豐厚，擁有川菜館、三間麻雀館及地下百家樂賭場：「澳門百家樂賭檯三米長，我志偉4米長」，又指5年搵了5,000萬元，只因他做事乾淨可靠，得到老闆信任。

他由江湖談到女人，直言喜愛長腿女人，倘身高1.7米高、45歲具女人味的女性，他願意以每月5萬元包養：「逢一號到帳」。他又說自己是佐敦話事人，網民有甚麼頭暈身㷫，他可以代勞，但他性格低調，許多前輩及契爺推他出來選坐館，他皆一一拒絕。

志偉哥吹得眉飛色舞，說話浮誇，有網民質疑其說話，他即勃然大怒，隔空對罵：「出嚟對吓」、「包你辛苦」，由於他多次說到「包你辛苦」，江湖中人最近給他花名「包你辛苦」。

據了解，志偉哥眼見自己直播爆紅，由最初15人點擊，激增至2000人，且引起社會迴響，令他更加心雄，之後自己開直播再吹江湖事，結果引起警方關注，西九龍總區反三合會行動組昨將他拘捕。警方重申，對涉及三合會的活動，警方均採取零容忍態度，定必嚴正執法。