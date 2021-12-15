港澳兩地聯手打擊盜用信用卡騙案　拘16人涉款達570萬

港澳兩地警方聯手打擊信用卡騙案，共拘16人，涉款570萬港元。香港方面被捕的人士包括5男2女（21歲至71歲），涉嫌「以欺騙手段取得財產」或「企圖以欺騙手段取得財產」罪。警方相信電腦系統資料外洩事故或釣魚信息或電郵是騙取受害人個人資料的兩大途徑。



香港警方網罪科、各警區刑事調查隊聯同澳門司法警察局於12月1日至10日進行代號為「翊星」的拘捕行動。（蔡正邦攝）

網絡安全及科技罪案調查科周子健高級督察交代案情指，近年本港信用卡騙案有上升趨勢，警方於今年1月至10月共接獲330宗相關案件，比去年同期185宗，上升了78.4%；而1月至10月因信用卡騙案而損失的金額約500萬港元，比去年同期的330萬港元，亦上升了51.5%。

警方調查發現犯罪分子一般是用非法手段獲取受害人的信用卡資料，再利用這些資料在網上購物，例如名貴衣物，禮品卡及電子設備。澳門同樣接獲類似的案件，所以香港警方和澳門司法警察局一直保持緊密聯繫及情報交流，以打擊同類案件。

今次行動中，香港警方網罪科、各警區刑事調查隊聯同澳門司法警察局於12月1日至10日進行代號為「翊星」的拘捕行動，一共拘捕16名人士，涉案款項達570萬港元。香港方面被捕的人士包括5男2女（21歲至71歲），涉嫌「以欺騙手段取得財產」或「企圖以欺騙手段取得財產」罪。行動中，警方檢取1部電腦、2張電話卡及5部手機作進一步調查，不排除再有拘捕行動。

網絡安全及科技罪案調查科周子健高級督察。（蔡正邦攝）

警方接獲的信用卡騙案中，單一最大損失金額為3.7萬港元，至於港澳兩地的犯罪分子是否有關聯是警方調查方向之一。警方相信信用卡騙案呈上升趨勢的主因是疫情期間市民多留在家中網上購物，令洩露信用卡資料的機會增加。警方亦相信電腦系統資料外洩事故或釣魚信息或電郵是騙取受害人個人資料的兩大途徑。

警方呼籲市民要留意相關案件資訊，亦要定期查看信用卡帳單，以及報告任何可疑交易。另外，市民要小心保管個人及信用卡資料，如收到電郵或信息時，亦要小心留意披露自己的個人資料，切忌不要向任何人披露信用卡交易的一次性密碼。