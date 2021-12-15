銅鑼灣世貿中心三級火警　13人不適1人危殆　逾800人疏散

今（15日）中午12時37分，銅鑼灣告士打道280號世界貿易中心發生三級火，濃煙滿佈，大批人倉皇逃生，其中85人疏散東角道，80人疏散至謝菲道，另5樓有350人在天台待救，消防人員動用兩條喉和兩隊煙帽隊灌救，並升起雲梯救人。13人分別吸入濃煙不適及扭傷送院，其中一名60歲女子半昏迷送院搶救，現時情況危殆。

據悉，世貿中心正進行裝修工程，地上至5樓封閉維修，6樓以上繼續營業，外牆搭建棚架，初步相信一樓及二樓電錶房附近有電線起火，濃煙攻入大廈內。逃出生天的市民表示，大批人士試圖經後樓梯逃生，但已滿佈濃煙，最終到5樓平台爬工字鐵等候消防救援。



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消防處表示，灣仔告士打道280號今日（15日）下午12時37分發生火警，並於下午1時03分升為三級。消防人員動用兩條喉和兩隊煙帽隊灌救。下午3時05分，火勢被包圍，於4時25分受到控制，並於4時30分大致被救熄。

火警中共13人需送院，包括12女1男（介乎25至60歲），他們分別被送往瑪麗醫院、東區尤德夫人那打素醫院及律敦治醫院治理。其中10人吸入濃煙不適，另外3人有不同程度扭傷。一名60歲吸入濃煙的女子，陷入半昏迷，被送往律敦治醫院搶救，現時情況危殆。火警中消防疏散770人到安全地方，另40人自行疏散。

消防處高級消防區長吳有雙今晚在記者會講述案件，指火警在1樓及2樓發生，樓面面積約100米乘30米，當中有電錶房，疑涉及電線起火。涉事的世貿中心由1樓至5樓正進行翻新工程，消防處早前收到承建商要求關閉消防裝置的通知，包括花灑系統、手動火警鐘系統及警報系統等。而中心6樓至14樓是不同的餐館及商舖，14樓至38樓以上為寫字樓，這些樓層的消防系統則維持正常運作，早前亦已通過年度檢查。

吳有雙稱，由於火警發生時濃煙密佈，加上樓面面積廣闊，處方同時間亦接獲很多求助個案，大大增加救援的難度，消防處稍後會繼續跟進世貿中心各項消防安全情況。

濃煙罩餐廳 食客後樓梯逃生不果滯平台

大批市民在12樓酒樓自行疏散到地面，茶客鄭先生與友人飲茶，突然有濃煙從𨋢位攻入酒樓，茶客沿後樓梯走火到5樓時天井「唞氣」，但不知道濃煙來源。廚工亦表示不知道起火位置，指相當大煙「由後樓梯攻入廚房」。亦有大批市民在一餐廳吃午市自助餐，突見火警慌忙走避。

原本在12樓用饍、由消防經雲梯拯救到地面的賴小姐表示，被困市民相對冷靜，老人家較驚慌。當時餐廳職員未了解情況，食客開始聞到濃煙臭味自動走火。走到中途後樓梯滿佈濃煙，已無可能經後樓梯逃生，市民唯有走到5樓平台待救。她形容5樓平台不是平坦的地方，有機房類似工地，市民圍圈並爬上工字鐵等消防雲梯拯救。她指十多人經雲梯拯救到地面，另外約60人由消防員在後樓梯到5樓平台救人。

社交平台今午流傳一段片段，拍攝地點為世貿一間自助餐廳，當時店內數十名職員及食客顯得手足無措，不斷四處張望，部份人更開始執拾個人物品，惟仍有一兩台食客繼續進食，從容不迫。其間有餐廳職員詢問拍片者：「你哋拎齊嘢未啊？我都唔知下一步係點啊，最緊要拎齊啲貴重嘢。」

運輸署宣佈因火警，世貿中心附近以下路段現已封閉，包括介乎銅鑼灣天橋與維園道之間的一段告士打道輔助道路(往中環方向)、景隆街、介乎波斯富街與景隆街之間的謝斐道、介乎波斯富街與景隆街之間的一段駱克道、介乎加寧街與告士打道之間的一段京士頓街。駕駛人士不能由告士打道天橋右轉入告士打道輔助道路，受影響巴士路線須改道行駛，駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通繁忙。