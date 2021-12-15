世貿中心三級火｜待救人士站滿5樓平台　冒險攀棚架脫險

銅鑼灣世貿中心以辦公室及商舖為主，一場三級火，中心內的人頓變驚弓之鳥，倉皇逃生，有人冒煙摸黑奔落樓疏散，有人走上天台暫避，紛紛致電家人報平安。賴小姐原本在12樓食肆用饍，得知火警時連忙走避，有驚無險終獲消防救出。她憶述，被困市民相對冷靜，長者較驚慌，走到中途後樓梯滿佈濃煙，已無可能經後樓梯逃生，市民唯有走入5樓平台待救。



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網上片段所見，世貿中心5樓平台站滿逃生人群，連一些高位也站着人，她們神色緊張，紛紛致電親友報平安，另一片則見到，5樓平台位置水洩不通，相當墟冚，市民站滿每一個角落，包括棚架的工作架，他們握實旁邊的欄杆，等候消防救援。

賴小姐憶述走火經過仍猶有餘悸。（蔡正邦攝）

賴小姐表示，當時餐廳職員未了解情況，食客開始聞到濃煙臭味自動走火，途中後樓梯滾滾濃煙直攻而上，無法循後樓梯逃生，她與大批民湧往5樓平台待救，她形容5樓平台不是平坦的地方，有機房類似工地，市民小心翼翼爬上工字鐵等消防雲梯拯救。她指十多人經雲梯拯救到地面，另外約60人由消防員在後樓梯到5樓平台救人。

12樓茶客鄭先生與友人飲茶，突然有濃煙從𨋢位攻入酒樓，茶客沿後樓梯走火到5樓時天井「唞氣」，但不知道濃煙來源。廚工亦表示不知道起火位置，指相當大煙「由後樓梯攻入廚房」。