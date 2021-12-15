世貿中心三級火｜前身夜總會變戲院　改建商場遇零售寒冬進行翻新

發生三級火的世貿中心是銅鑼灣核心地標之一，14年間兩度大翻新，而今次正值商場翻新期間發生火警，導致13人不適送院，其中1人危殆。世貿中心前身是碧麗宮夜總會，後來因生意欠佳結業，並改建成碧麗宮戲院，經營15年後物業易手予新鴻基地產，並於1996年改為商場。2006年10月，商場首度進行翻新工程，世貿中心由6層商場擴展至15層。至2019年起，零售業因反修例及疫情影響而進入寒冬，世貿中心1樓至5樓的商舖逐步關閉，去年12月1日更全面封閉，再次進行翻新工程。



世貿大廈的基座原為「碧麗宮戲院」。（香港圖書館）

世貿中心有近半世紀的歷史，見證香港不同時期的變化。世貿中心及怡東酒店位置前身是渣甸洋行的貨倉，後來怡和集團旗下置地公司將之重建發展，並於1975落成，命名為「銅鑼灣會議中心」。早期酒店曾經在中心開設碧麗宮夜總會，並邀請法國著名的癲馬夜總會進場長駐，但生意一直欠佳，最終由邵氏公司租下及改建成電影院碧麗宮，於1979年正式開業，以放映首輪西片為主，首部放映的電影是《異形》。美心飲食集團則開設美心皇宮大酒樓，在當時亦甚為著名。後來灣仔會展落成，因名稱重疊，怡和集團遂將名字改為「世貿中心」（World Trade Centre）。

新鴻基地產於1994年購入世貿中心，下層改裝成為商場，上層作寫字樓，並在1996年開業。至2006年8月，新鴻基地產宣佈耗資2億元，將6層商場擴展至15層，同年10月動工，翌年10月完工，重新開業。2019年起，受反修例事件及疫情影響，香港零售業進入寒冬，位於銅鑼灣告士打道核心消費地段的世貿中心亦首當其衝，生意明顯受打擊，早於去年8月已有近半數商舖空置被圍板，場內人流稀疏，並於12月1日起全面封閉1樓至5樓商場，再次進行翻新工程，預計2021年中重新開放。