流浮山快艇客貨車走私52隻名種貓狗　警截查遇車撞擎槍戒備

水警總區刑事總部人員昨（15日）晚上在流浮山一帶執行反罪惡行動期間，在岸邊截查兩部疑接應快艇偷運貓狗的可疑客貨車，卻遭遇其中一車拒查及開車衝撞，警員及時避過擎槍戒備，惜被狡脫，警員在另一車上檢獲52隻懷疑走私名種貓狗，不排除貓狗從內地偷運來港販賣。行動中，暫未有人被捕。

據悉，檢獲的貓狗分別有28隻貓及24隻狗，俱為年幼名種來自柴犬、都柏文、貴婦狗和布偶貓等，全部沒有晶片。警方初步調查顯示，私梟利用快艇從內地走私貓狗來港販賣，由岸上客貨車接收，而涉案的兩部客貨車均套上假牌。

警方指，水警港外警區特遣隊根據線報及經深入調查，昨晚（15日）晚上約9時在香港西面水域一帶展開反罪惡及反非法入境行動。警員在流浮山近下白泥一帶，發現有一輛無人看管的客貨車，懷疑與走私活動有關。其後，警員調查期間發現另一可疑客貨車，上前截查時，該客貨車以高速衝向警員，警員遂擎槍戒備，事件中無人受傷。

行動中，警員檢獲載於18個膠籠內共28隻貓及24隻狗，一支丫叉和約1,000粒鐵珠。該批貓狗已交由相關部門照顧，暫未有人被捕。

漁謢署共接收28隻貓24隻狗 3隻狗健康欠佳交愛協治理

漁護署回覆稱，今（16日）上午接獲警方通知，指在流浮山發現一部貨車，並檢獲車上28隻貓及24隻狗。

本署獸醫初步檢查後，發現其中3隻狗健康欠佳，已送往有關動物福利機構治理，其餘狗隻及貓隻健康狀況暫時尚可，現正由本署看管。

本署會繼續與警方及有關動物福利機構跟進及提供所需協助。

根據《公眾衞生（動物及禽鳥）條例》（第139章）及《狂犬病條例》（第421章），任何人士進口或經香港轉口貓狗必須事先獲得本署簽發的特別許可證，並須符合許可證上訂明的條款。

2019年及2020年，本署在香港國際機場及陸路口岸管制站，共分別處理14宗及8宗涉及在未有相關許可證情況下進口貓狗的案件。

市民如安排其寵物從外地進口香港，必須事先取得本署發出的許可證，並按入口條款辦妥一切入口要求，方可附運來港，否則即屬違法。市民亦應只向持牌動物售賣商購買動物，以確保動物的來源及福利獲得適當監管。

愛謢動物協會《接受香港01》查詢時稱，直至目前為止，漁護署暫時轉介了個案中其中3隻年幼及身體欠佳的貴婦狗到愛協接受獸醫觀察及治療，由於警方已立案調查，本協會不便透露更多詳情。