01直擊｜食環署荃灣掃蕩貨物阻街爆衝突　3職員稱遇襲倒地送院

荃灣發生食環署人員與商戶衝突事件。今（16日）下午5時許，署方人員在荃灣禾笛街執法，要求商戶將貨物收回店內，其間3名人員報稱遇襲受傷倒地。警方接報派出大批警員到場，經調查後帶走涉事店舖一男一女店員，當中女店員同稱受傷，與3名食環署人員一併送院；涉事店舖遭食環署票控。



現場是禾笛街一店舖，事發時食環署人員到場掃蕩商舖貨品阻街，並要求商戶將貨物收回店內，未料雙方發生衝突，據稱3名食環署人員被人推撞，結果受傷倒地，分別頭、肩卻及背部受傷。有目擊街坊則表示，當時食環署人員懷疑觸碰到店舖女職員，女職員突然倒地，並情緒激動報稱食環署人員打人。之後3名食環署人員亦倒地，並聲稱受襲。

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警方接報後派出大批警力到場增援，現場所見有最少5輛警車及20多名警員。警員在店內調查並協助食環人員執法，經查後帶走一男一女店員；兩人分別為90歲姓石老翁及其45歲女兒，涉嫌普通襲擊被捕。案件交由荃灣警區刑事調查隊跟進。而店舖負責人最終亦遭食環署人員票控。事件中共4人受傷，包括店舖女職員及3名食環署人員，他們由救護車送院治理。

食環署發言人回覆《香港01》表示，該署人員在禾笛街一帶執行職務期間，發現有店鋪非法擴展營業範圍，遂採取執法行動，期間有人拒絕合作並襲擊該署人員，該署人員遂要求警方協助。3名該署人員在事件中受傷並送院治理，案件已交由警方調查。行動中，署方就上址一帶店鋪非法擴展營業範圍，向相關店鋪負責人發出共2張定額罰款通知書。