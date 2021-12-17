國泰貨機故障折返本港　超速降落起落架損毀　癱瘓機場近兩小時

機場昨日有航機故障折返事件。本港時間16日下午，據報一架由香港前往印度德里的國泰貨機，疑因故障途中折返，並於下午約1時通報香港國際機場的控制塔，消防接報出動戒備。據了解，該波音747-400ERF貨機以超過170節、即逾300公里時速降落在南跑道，所幸機上4名機組人員均無恙。惟貨機起落架受損，擱在南跑道近兩小時始能拖走。期間所有飛機未能起降，機場「癱瘓」，多班航機須轉降鄰近機場。



據悉，涉事貨機為國泰CX043，由香港赤鱲角國際機場(HKG)前往印度德里英迪拉·甘地國際機場(DEL)，貨機型號為波音747-467F(ER)，注冊號為B-LIE。翻查航班追蹤網站Flightradar24資料，該貨機於本港時間16日上午10時左右從香港機場07R跑道出發，沿南海向西飛行，途經雷州半島、海南島上空，惟至本港時間11時半左右，貨機飛至越南與寮國交界上空時，機組人員發現飛機有故障，只好原路折返。

及至本港時間下午約1時，CX043貨機飛抵香港以南上空，進入香港飛航情報區後，機組人員隨即通知香港機場控制塔。消防接報發出「局部戒備」。大約1時42分，貨機以超過170節航速，即超過310公里時速，高速降落在本港機場07R跑道（即南跑道）上。據了解，一架747飛機，正常降落速度為約130節，即大約時速240公里。

貨機觸地後，滑行了大約五分之四跑道始完全停下。緊急車輛隨即駛往貨機，經確認後得悉機上4名機組人員均無受傷。然而，貨機的起落架出現問題，未能即時駛走、甚至拖走亦有困難。

翻查機場自動終端情報系統，機場的另一跑道（07C/25C），因進行維修故在關閉狀態，是以香港機場當時所有飛機均不能起降，直至下午3時35分左右，CX043貨機成功被拖走後，跑道始恢復起降。據了解，事故期間多班來港航機須轉降台灣、澳門及深圳等機場。而較早時起飛的香港政府飛行服務隊的DA42型訓練飛機，則須在機場附近上空盤旋等候降落。

GFS的DA42訓練機在本港上空兜了一圈。(圖片來源：Flightradar24.com)

民航處回覆傳媒查詢指出，昨日有6班原定飛往香港國際機場的航班，受事件影響需轉飛澳門、台北和深圳。