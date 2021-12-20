馬游塘三級火│疑養狗居住問題積怨　躁男縱火燒傷同住男子

將軍澳馬游塘村發生懷疑縱火燒人案，兩名同住一間寮屋的六旬老伯相見好同住難，疑養狗及居住問題積怨，67歲男子今（20日）晚情緒失控，突向69歲老伯潑淋易燃液體，並點火焚毀，對方頓變火人，痛苦掙扎，頭、手及腳多處燒傷，送院搶救後性命垂危，兇徒涉傷人被捕扣查。



今（20日）晚上8時37分，警方接獲多名村民報案，指近馬游塘村駿昇花園對開山邊位置起火。消息稱有寮屋起火燒着雜物，更傳出爆炸聲，其間火勢越燒越猛，消防到場撲救，於8時56分升為三級火，動用兩條喉及4隊煙帽隊灌救。其後火勢於10時18分受控制，人員繼續向火場射水灌救。



火警中一名69歲姓陳老翁被燒傷送院，情況危殆，涉嫌縱火被捕一名67歲姓孫男子，與陳伯同住，兩人因居住及養狗問題引起爭執，孫疑用易然燃液體潑向陳並點火，孫涉「傷人」被拘捕。

寮屋養了三頭狗 一頭命喪火海

警方表示，於20日晚上8時36分接獲多人報案，指將軍澳馬游塘路一間寮屋懷疑發生火警。人員接報到場，於上址對開發現69歲姓陳男子，他頭、手及腳受傷，清醒送往伊利沙伯醫院治理。經初步調查，相信67歲姓孫男子、與陳男在上址曾因瑣事爭執，其間孫懷疑向陳淋潑易燃液體。孫涉嫌「傷人」被捕，現正被扣留調查，案件交由將軍澳警區重案組跟進。

現場仍未解封，仍有警員把守，有地政署人員到場檢視火警位置。附近屋苑女保安透露，經常見到案中兩名老伯出入，但他們通常獨自一人很少結伴同行。據悉，寮屋養了三頭狗，火警時兩頭受驚逃上山，其中一頭被綁住慘遭活活燒死，其後兩頭狗隻返回寮屋，躺在山坡上悶悶不樂。