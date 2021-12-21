沙田青年無戴口罩搭九巴　乘客不滿巴士停駛爆罵戰

2019冠狀病毒病 （COVID-19）疫情持續兩年，戴口罩成為港人日常必須習慣，不過今日（21日）網上流傳一段片段，拍得一名青年無戴口罩坐在停駛中的九巴上層，兩名男乘客站在他面前要求他戴口罩，更主動提供口罩，然而青年未有接受。其他乘客因不滿行程受阻，雙方展開罵戰，有乘客要求報警，同時有人陸續離開車廂。

據了解，事件發生於昨晚11時許，警員到場調查後男事主出示醫生紙證明未能佩戴口罩，事件列作投訴處理。



片段中，一名身穿藍色恤衫、無戴口罩青年，攬着背囊坐在上層，另外兩名男乘客站在旁邊，要求他戴上口罩，其中一人及另一名婦人更向青年提供口罩，但青年沒有接受。其後有男乘客情緒激動質問青年，並一度撩起恤衫青年的背囊孭帶，試圖查看他是否學生及所屬學校，青年隨即喝止並未回答，雙方對罵更愈演愈烈。

有同車乘客因不滿行程受阻，稱「唔好鬧喇，報警呀，成車人喺度等佢」、「成架車大人小朋友都喺度，人哋要返屋企瞓覺」，部份乘客無法忍耐陸續下車離開。片段中未提及青年無戴口罩及並拒絕他人提供的口罩原因。

消息：青年出示醫生紙證未能戴口罩

據了解，事件發生於昨晚11時許，報案位置為沙田圍巴士總站，警員到場調查後，有人出示醫生紙證明未能佩戴口罩，警方初步調查後將事件列作投訴處理。

根據《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》，指明期間內在公共交通工具上及港鐵已付車費區域須佩戴口罩，惟不包括未滿2歲嬰兒，及有合法權限或合理辯解不佩戴口罩人士。合理辯解包括該人因身體上或精神上的疾病、損害或殘疾，而不能戴上、佩戴或除下口罩；或該人戴上、佩戴或除下口罩，會對該人帶來嚴重困擾。