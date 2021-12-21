上水「御八築地」疑食客拒用安心出行　與職員「黐手」推撞

政府早前規定由本月9日起，市民進入食肆堂食必須使用「安心出行」，卻有食肆因被指容許食客沒使用安心出行，無辜受罰。位於上水的食肆「御八築地」，今（21日）下午則發生食客疑拒絕使用安心出行，與店員爭執的事件；其間食客與職員互有推撞，幸沒有人受傷，最終顧客不歡而散自行離開，事件才告平息。



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現場是位於上水符興街的御八築地，事發於今午約2時半，一名男食客疑拒絕使用安心出行，因而與男職員發生口角，雙方更出手推撞。從網上一段短片所見，當時男食客與男職員四手交纏「黐手」推撞，男顧客大喝職員：「你係咪要打呀？」男職員反駁：「我冇郁手呀，係你郁手咋！」

其後男顧客一方的一名女子，上前勸阻拉開男顧客，但矛頭指向職員，直斥：「唔好同啲廢人勞氣啦......唔值得呀！」《香港01》記者到場了解事件，職員僅稱：「好小事」，事件中沒有人受傷，亦沒有報警處理，最終顧客自行離開。

不少網友均支持涉事食店職員，認為該名食客理虧。有目擊者留言講述事發情況：「職員講明，剛才人多，未睇得切，如果無check比（俾）人捉到要停14日，可唔可以望一望，之後就話要隻抽（揪），又Ｘ老母又話人廢物，又話要吹雞」；「唔check你安心， 俾政府放蛇停工幾日， 咁你叫人check唔check你 ?」；「職員想check有無嘟安心岀行，食客發脾氣，又Ｘ人老母又話針對佢」。