疑展示委任證催網店發貨　消息：男警正接受紀律覆檢　未被停職

一間售賣球衣的網店早前於專頁發帖，被一名客人不斷催促，對方其後拍攝一張疑為警員委任證的相片，又聲稱「一係今日交收，一係刮你出嚟，自己睇路」。帖文引起網民熱議，質疑張貼疑似警員委任證及其言論是否涉及刑事恐嚇。

據了解，涉事男子為一名男警員，消息指該名警員現正接受紀律覆檢，未有被停職。



一間售賣球衣的網店本月7日於Facebook專頁發帖，指早前收到客人負評，被批評多次拖延發貨，於是發文澄清。店主於文中承認曾接獲客人投訴，又指於該客人訂購的球衣到貨兩日後，曾答應翌日、即到貨後第3日寄出，其後「突然有事唔得閒」，遂通知客人並提出「幾日內會寄出」。

店主指其後該名客人不斷催促，對方其後又拍攝一張放於銀包內、疑為警員委任證的相片，又聲稱「一係今日交收，一係刮你出嚟，自己睇路」，店主最終即晚找速遞公司寄貨予該名客人，並自行承擔運費。店主承認自己因未有「覆實」實際發貨日子屬疏忽，惟該客人收貨後仍不斷留言負評，「本身寄完畀佢我都冇喺facebook講啲咩，只係佢而家不停喺我啲post下面留言，我先會出post澄清」。

警方：不評論個別個案

消息指，該名警員現正接受紀律覆檢，由當區指揮官指派一名督察級以上人員檢視其個案，男警未有被停職。警方回覆查詢指不評論個別個案，又指警隊非常重視人員的紀律及操守，亦要求人員不論在當值或休班時均須恪守警隊的行為守則及價值觀。任何人員如違反紀律，警方會按既定程序公平公正處理。